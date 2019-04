Laurin Wiedemann ist Landessieger

Bürstadt.Laurin Wiedemann hat die nächste Hürde gemeistert: Beim Landeswettbewerb von Schüler experimentieren in der Universität Kassel räumte der Siebtklässler aus Bürstadt einen ersten Platz ab. Im Bereich Arbeitswelten präsentierte der Erich Kästner-Schüler seine Arbeit zum Thema Zahnpastatuben – und stieß dabei auf großes Interesse bei der Jury.

Laurin Wiedemann aus der Klasse 7 Gb hatte sich mit einem ersten Platz beim Regionalentscheid in Wiesbaden in der Sparte Arbeitswelt für den Hessen-Entscheid qualifiziert. Um ausgeruht in den Wettbewerb starten zu können, reiste Laurin schon einen Tag vorher mit Lehrerin Elke Wagner-Pommerenke an, wie EKS-Direktorin Stephanie Dekker berichtet.

In seiner Präsentation zum Thema „Ist die Tube wirklich leer?“ untersuchte er eine Vielzahl Tubenverpackungen, hauptsächlich Zahnpastatuben und fand heraus, dass immer ein Rest bleibt und dadurch zu viel unnötiger Müll produziert wird.

Die Forschungsarbeiten wurden einer jeweils vierköpfigen Fachjury vorgestellt. Nach einem bunten Rahmenprogramm, das auch den gemeinsamen Besuch des Grimm-Museums und einen Trommel-Workshop umfasste, fand die lange erwartete Preisverleihung statt – „moderiert von Shary Reeves, die vielen aus der Sendung ,Wissen macht ah’ bekannt ist“, wie Dekker erzählt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019