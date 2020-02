Laurin Wiedemann ist Südhessischer Crossmeister

Bürstadt.Bei den diesjährigen Südhessischen Meisterschaften in Trebur startete Laurin Wiedmann als einziger Athlet des TV 1891 Bürstadt. Bei regnerischem Wetter gingen in der Altersklasse U 16 insgesamt elf Läufer an den Start.

Die zu laufende Strecke betrug 2800 Meter und verdiente durch Nässe, glitschigem Boden und hügeligem Gelände wahrhaftig den Namen Crosslauf. Für Laurin Wiedemann kein Problem: Souverän gewann er die Meisterschaft mit über 30 Sekunden Vorsprung auf seine nächsten Konkurrenten aus Darmstadt und dem Odenwald.

Die Laufzeit von 10:20,8 Minuten war auch ein Ergebnis des Trainings um den Schießbuckel im Bürstädter Wald, bei dem sich der Athlet die entsprechende Tempohärte holte. Diese Leistung lasse auf erfolgreiche Wettkämpfe im Sommer mit Bestleistungen hoffen, kommentierte Trainerin Ulrike Becker und fügte hinzu: „Vielleicht gibt es den ein oder anderen jugendliche Läufer mit Interesse an der Mittelstrecke, um beim TV eine Lauftruppe aufzubauen.“ red

