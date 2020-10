Leben mit der Ungewissheit

Bürstadt/Biblis.Die Anspannung bei Peter Müller, dem Pressesprecher der Best Care, ist zu spüren. 13 Bewohner und fünf Mitarbeiter des Seniorenheims „Am Weichweg“ in Biblis sind inzwischen positiv auf das Corona-Virus getestet. „Alle ohne die typischen Symptome“, erklärt er dieser Redaktion. Die Mitarbeiter seien in Quarantäne, die Bewohner würden in der Einrichtung betreut. Derzeit sei die Lage beherrschbar – wenn nichts Neues mehr hinzu komme, wie Müller am Nachmittag betont. Doch am Abend meldet Landrat Christian Engelhardt, dass eine infizierte 92-jährige Bewohnerin in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sei. Auf Anfrage erklärt Müller, die hochbetagte Dame sei aus anderen, schwerwiegenden Gründen ins Krankenhaus gekommen und erst dort routinemäßig getestet worden.

Alle Fälle seien in einem Wohnbereich aufgetreten, der nun abgesperrt sei. Best Care unterstütze die Mitarbeiter vor Ort von seiner Zentrale aus. Tests in den anderen beiden Wohnbereichen seien derzeit nicht angeordnet. „Dort gibt es niemanden mit Symptomen“, so Müller. Der Besuchsstopp werde aufrecht erhalten, so lange das Gesundheitsamt ihn für notwendig erachtet. Auch die Hotline zur Zentrale ist für die Angehörigen weiter geschaltet, auch wenn es inzwischen eine Extra-Nummer im Seniorenheim selbst gibt. Müller hofft aber, dass innerhalb der nächsten 14 Tage eine Rückkehr zum „Corona-Regelbetrieb“ möglich wird. Allerdings müsse man auch die allgemeine Entwicklung im Blick haben.

Besuchszeiten beschränkt

Mit dieser Ungewissheit leben auch die Angestellten, Bewohner und Angehörigen des Altenheims St. Elisabeth in Bürstadt. „Wir müssen jeden Tag von Neuem schauen und spontan sein“, sagt Pflegedienstleiterin Doris Rapp dieser Redaktion. Derzeit dürfen die Bewohner nur noch dreimal die Woche für jeweils eine Stunde Besuch empfangen. „Das gilt, seit die Corona-Infektionen so stark gestiegen sind und eine Inzidenz von über 50 erreicht haben“, erklärt Rapp. Erreicht die Inzidenz den Wert von 100, muss sie die Einrichtung komplett abriegeln.

Die derzeitige Regel mit drei Besuchen pro Woche läuft aus Sicht der Pflegedienstleiterin gut. Denn viel häufiger erwarte der einzelne Bewohner ohnehin keine Gäste. „Nur wenige erhalten täglich Besuch. Das sind eigentlich nur die, die einen Partner haben.“ Die meisten Angehörigen müssten arbeiten und kämen nicht jeden Tag. Sie müssen die Maske aufbehalten, wenn sie sich mit den Bewohnern unterhalten. Zuvor konnten sie den Mundschutz abnehmen, wenn sie reichlich Abstand gewahrt hatten. Auch das Personal trägt dauerhaft eine Maske bei der Arbeit. Den Senioren sei das aber nicht zuzumuten, so Rapp. „Möglich ist aber auch, dass Angehörige Bewohner an der Tür abholen und sie zusammen an der frischen Luft spazieren gehen“, sagt Doris Rapp. Sie plädiert sehr für Ausflüge an der frischen Luft.

Im neuen Anbau, der Ende August von Bischof Peter Kohlgraf eingeweiht wurde, wohnen bislang noch keine Senioren. Derzeit laufen dort noch Ausbesserungsarbeiten. Den Termin für den Umzug kennt Rapp noch nicht. „Wir haben gerade andere Baustellen, und solange die Arbeiter im Altbau nicht mit der Sanierung anfangen, braucht auch keiner umziehen“, sagt sie. Sie rechnet damit, dass der Umzug erst kommendes Jahr über die Bühne geht.

Denn die Pflegedienstleiterin legt Wert darauf, die Zahl der Personen im Haus klein zu halten: „Hier kommt kein Arbeiter rein in dieser Situation. Wir stoppen alles, was eine Gefahr darstellen könnte.“ Selbst die Ärzte sollten lieber fern bleiben, außer natürlich bei einem Notfall. Per Telefonsprechstunde fange das Pflegepersonal derzeit vieles ab, was sonst mit den Medizinern persönlich geklärt werde. Für die Mitarbeiter bedeutet das alles nach wie vor einen zusätzlichen Aufwand. Denn auch die Besucher müssen sich vorher ankündigen und ihre Daten hinterlassen. Das geht auch ganz modern mittels QR-Code. „Zu unserem Alltagsgeschäft kommt gerade noch einiges hinzu.“

Doch angesichts der hohen Zahl an Infizierten könnte es noch heftiger werden, wie sie mit einem Blick nach Biblis feststellt. Doch es kann auch zu Engpässen kommen, wenn Personal aufgrund von Quarantäne-Verordnungen ausfällt. „Das kann ganz schnell gehen, wenn Mitarbeiter über ihre Kinder oder Verwandte betroffen sind und plötzlich daheim bleiben müssen.“

Dann muss sie ihr Personal neu organisieren, indem sie Dienste verschiebt oder Kollegen aus dem Urlaub zurückholt. Vorbereiten könnten sie sich darauf aber nicht. Im Moment ändere sich ständig etwas. „Jeden Tag eine neue Herausforderung, aber wir kriegen das zusammen hin und ziehen an einem Strang, das ist das Schöne“, sagt Rapp.

