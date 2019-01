Lebendige Pfarrgemeinde mit vielen Aufgaben

Bobstadt.Nach dem feierlichen Hochamt in der Kirche St. Josef trafen sich die Gemeindemitglieder zum Neujahrsempfang im Gemeindezentrum in Bobstadt. Hatte der Kirchenchor unter Leitung von Chorleiter Herbert Ritzert bereits den Gottesdienst bereichert, so bildete er auch beim Neujahrsempfang den musikalischen Auftakt. Im Beisein von Pfarrer Adam Malczyk freute sich Lioba Neuhaus, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, über das Erscheinen der Hofheimer Freunde und durfte zudem Bürgermeisterin Bärbel Schader und ihren Herausforderer zur Wahl des Bürgermeisters, Steffen Lüderwald, begrüßen.

Dank an alle Helfer

Neuhaus berichtete von einer lebendigen Pfarrgemeinde, von zahlreichen Aktivitäten rund um die Kirche, sie streifte die Kindertagesstätte, die Pilgerfahrt nach Polen, die Festtagsgottesdienste, die Seniorennachmittage und Meditationskurse, das Pfarrfest und den St.-Martins-Umzug. So galt ihr Dank den zahlreichen Helfern, Messdienern, Lektoren und Kommunionshelfern. Auch Kantor, Organist und die Mitglieder des Wirtschaftsvereins schloss sie ein.

Nicht unerwähnt ließ Lioba Neuhaus die Neugestaltung der Kapelle. Ihr persönlicher Dank galt Lucas Montag, der durch seinen Umzug nach Biblis sein ehrenamtliches Kirchenengagement beendete. Ausführlich berichteten zudem Hans- Georg Gött, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, und Ursula Cornelius, Kindergartenbeauftragte der Pfarrgemeinde, von Veränderungen, Erneuerungen und Plänen.

So hat die Kita Pater Maximilian Kolbe seit dem 15. August mit Daniela Rentzsch eine neue Leiterin. Aus Hofheim kommend arbeitet sie mit drei Vollzeit-, elf Teilzeitkräften und einer Sozialassistentin in Ausbildung zusammen. Insgesamt sind 89 Kinder in der Kita untergebracht. Cornelius berichtete, dass die Kita eine neue Küche erhalten hatte und aktuell neue Möbel gekauft wurden. Ein neuer Beamer und vier Kameras wurden angeschafft.

In diesem Jahr sind umfangreiche Umbaumaßnahmen geplant. Aufgrund bestehender Vorschriften müssen die zweiten Ebenen in den drei Gruppenräumen ausgebaut werden. Dafür wurden im Haushalt 300 000 Euro eingestellt. „Auch die Außenanlage muss an der ein oder anderen Stelle nachgebessert werden“, machte Cornelius deutlich.

Begleitet wurde der Neujahrsempfang auch von der Bläsergruppe „Spirit“. Zudem sorgte eine kleine Sternsängerin mit ihrem Auftritt in vollem Ornat für herzerwärmende Momente. Die 15 Sternsinger hatten in Bobstadt stolze 1770 Euro gesammelt. Fell

