Lebensfreude von der grünen Insel

Bürstadt.„Ach, war das nicht ein schönes Duett“, meinte Sängerin Katja Platz spitzbübisch nach dem ersten Lied. Die Besucher fanden dies auch, hatten kräftig mit geklatscht und mussten dann lachen, als Platz erklärte, um was es bei dem Stück ging: „Schatz, schneide dir wegen mir nicht die Pulsadern auf!“

Damit begann ein unterhaltsamer irischer Abend mit der Irish Folk Band Selkie, die im Innenhof der evangelischen Kirche in Bürstadt spielte. Die beliebte Gruppe wirkte erneut bei der Konzertreihe „Große Musik in kleiner Kirche“, mit der die evangelische Kirchengemeinde musikalische Akzente setzt. Der Innenhof war wieder gut gefüllt und die Zuhörer klatschten begeistert.

Irischer Charme, Lebensfreude, mitreißende Rhythmen, aber auch oftmals ein Hauch von Melancholie waren bei den Irish Folk Lieder zu vernehmen. So wie bei einem Stück über die Dunkelheit. Katja Platz und ihr Bandkollege Oliver Gärtner erklärten vorher oder nach den Vorträgen stets das Thema. Bei dem Stück über Dunkelheit etwa präsentierten sie eine irische Version von Romeo und Julia: Ein Mädchen verliebt sich in einen einfachen Soldaten, ihr Vater fordert jedoch die Heirat mit einem reichen Gutsherrn. Tragisch endet die Geschichte im Selbstmord.

Selbst solche traurigen Geschichten rissen durch ihre Dynamik mit und sorgten tatsächlich für gute Laune. Auch Lieder, in denen gälisch gesungen wird, hatte die Band im Programm. Die siebenköpfige Gruppe mit Katja Platz, Julia Weis, Sandra Bussmann, Oliver und Roger Gärtner, Thomas Mettra und Heribert Seib boten einen schönen Mix aus ruhigen Liedern und treibenden Stücken, bei denen die Besucher gerne mitmachten.

Zum vierten Mal in Bürstadt

Zum vierten Mal spielte Selkie hier schon auf. „Für uns ist es auch immer etwas Besonderes: die ganze Atmosphäre in diesem Hof, die Kirche im Hintergrund. Das passt alles sehr gut zu unserer Musik“, fand Oliver Gärtner. Das irische Flair wurde von der Band zudem mit vielen unterschiedlichen Instrumenten als weitere Klangerlebnisse unterstützt. Gitarren, Violinen, Percussions, irische Trommel und ein Akkordeon kamen zum Einsatz. Die evangelische Kirchengemeinde als Veranstalter hielt typische flüssige Spezialitäten aus Irland bereit.

„Und nun ein Stück, bei dem die Frau und nicht der Mann ein Drecksack ist“, lautete die Überleitung zum nächsten Lied. Obwohl der Inhalt davon erzählte, dass die beiden Protagonisten erst auf dem Friedhof friedlich vereint waren, war das Lied vom Klang und der Melodie so schön, dass alle dahin schmolzen.

Die Lieder erzählten immer mitreißende Geschichten. Mal ging es um eine Frau, die erst mit einem Mann zusammen kommen wollte, wenn er mehrere Rätsel löst. Da wusste sie noch nicht, dass er ein Rätselkönig war. Dann stimmte Selkie schottische Musik aus dem Film Merida an. Und bei „Schoolday Over“ erinnerte die Band daran, dass die Kinder in Irland früher nach der Schule in Minen arbeiten mussten. Ein kleiner Höhepunkt war eine gefühlvolle Ballade, gesungen von Oliver Gärtner, die die Zuhörer bezauberte. „Ich bin ja sonst für die schnellen Lieder zuständig“, erklärte Gärtner, für den dieses Lied auch etwas Besonderes war.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019