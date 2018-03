Anzeige

Utz, Gündling und Mössinger hatten neben Zahlen und alten Geschichten viele Fotos mitgebracht. Eines davon dokumentierte das schlimmste Unglück dieser Tage. Am 2. Januar 1883 zerschellte ein Nachen beim Übersetzen von Oppau nach Sandhofen an einem Baum. Nur 13 der 45 Passagiere überlebten. Die Lage war so schlimm, dass sogar Hilfe aus dem Ausland kam und der Großherzog von Hessen eine Ehrenmedaille vergab, mit der er insgesamt 186 Rettungshelfer auszeichnete, die sich besonders hervortaten.

Weitere Konsequenzen: Ein Vorwarnsystem wurde installiert und jede Gemeinde hatte sich je nach Größe einen oder mehrere Nachen anzuschaffen, die jedoch nie mehr zum Einsatz kommen sollten. Eines der letzten Exemplare ist im Bürstädter Heimatmuseum zu bewundern. In jenen Tagen war die Dammwache Bürgerpflicht – und wer sich nicht an den auferlegten Dienst hielt, hatte mit empfindlichen Geldstrafen zu rechnen. Mit Fackel, Schaufel und Stampfer bewaffnet galt es auf der Hut zu sein und jedes Durchkommen des Wassers zu melden und zu verhindern. „Die Deiche sind ein Denkmal des Oberrheingebiets, an dem viele Generationen gebaut haben“, verdeutlichte Mössinger deren Bedeutung, an der sich bis heute nichts geändert habe.

Detaillierte Einblicke

Ralf Franke gehört zu der Generation, welche sich derzeit um ihren Zustand zu kümmern hat. Als Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Darmstadt gab er den Zuhörern einen detaillierten Einblick in den Aufgabenbereich des staatlichen Wasserbaus. Sicherstellung des Hochwasserschutzes, Sanierung und Unterhaltung der Deiche, Deichaufsicht und der Betrieb der Deichmeisterei in Biebesheim gehören ebenso dazu, wie die Schulung der Wasserwehren oder die Einsatzleitung im Ernstfall.

192 Kilometer Deichlänge gibt es in Hessen an Rhein und Main in Schuss zu halten, aktuell laufende Sanierungen sollen bis 2020 abgeschlossen sein. Der genaue Aufbau eines solchen Damms wurde beschrieben, ebenso die lauernden Gefahren und die können sehr natürlich sein. Kaninchen, Maulwürfe oder die hierzulande weit verbreitete Biberart Nutria gilt es zu vergrämen, denn sie mögen zwar niedlich aussehen, sind aber in der Lage, einen Deich ebenso nachhaltig zu schädigen, wie ein Lampertheimer mit Spaten und Spitzhacke. jkl

