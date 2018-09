Leckere Speisen und Getränke

Bürstadt.Beim Heimat- und Carnelvalverein laufen die Vorbereitungen zum alljährlich stattfindenden Weinfest auf Hochtouren. Denn am 22. und 23. September laden die Blau-Weißen zum Fest rund um den Rebensaft ein. Los geht es am Samstag, 22.September, 17 Uhr. Dann steht die Küchenmannschaft parat und will nicht nur mit in Wein eingelegten Winzersteaks beim Publikum punkten, sondern hat auch Kochkässchnitzel, Spundekäs, Flammkuchen und Wildschweinbratwürste auf der Speisekarte stehen. Neben einer umfangreichen Weinkarte – natürlich alle selbst getestet, wie Präsident Patrick Brenner schmunzelnd bemerkte, – stehen neuer und alter Wein, Winzersekt und verschiedene Cocktails zur Auswahl. Neben Aperol Spritz, Hugo und Lillet will die von Gin „geküsste“ Brombeere mit Thymian beim Publikum für Furore sorgen.

Die Besucher können in gemütlichen Zelten oder im Freien sitzen und ihre Bestellungen aufgeben. Nach einem geselligen Abend in den hübsch dekorierten Zelten geht es am Sonntagmorgen, 23. September, bereits um 10 Uhr mit den achten Stadtmeisterschaften im Asphaltstockschießen lustig weiter. Dabei wird Gaudi und gute Laune ebenso garantiert, wie sich beim „närrischen“ Wettbewerb die teilnehmenden Mannschaften um den Wanderpokal sportlich streiten dürfen.

Damit der Tag kulinarisch ein Erfolg wird, ist erneut die gut eingespielte Küchenmannschaft zur Stelle. Bei moderaten Preisen darf gefuttert werden. Am Nachmittag steht zudem eine große Auswahl an Torten und Kuchen bereit. Dabei fehlt es weder an Kaffee, noch müssen die Kinder auf ihre beliebten Waffeln mit Nutella verzichten. Fell

