LED-Flutlicht auf Sportplatz geplant

Riedrode.Für die FSG Riedrode war es keine normale Zusammenkunft unter der Überdachung auf dem Waldsportplatz. Turnusgemäß hätte die Jahreshauptversammlung des zum 1. Juli 2019 aus einer Fusion von SG und FSV Riedrode hervorgegangenen Vereins im März stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie kam dazwischen.

Kein Wunder also, dass der Rückblick auf das Jahr 2019 ein wenig wie aus der Zeit gefallen wirkte. Doch der Blick lohnte sich. Die soliden Zahlen, die Vereinsvorstand Horst Kreiling in seinem Kassenbericht präsentierte, beruhigen angesichts des laufenden Jahres, in dem Kirchweih und Vatertag in einem deutlich kleineren Rahmen gefeiert wurden und der Sauball ausfallen wird.

2019 hatten das Waldfest, die Kerwe, die Fastnachtssitzungen im Bürgerhaus und der Sauball für ein „wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr“ gesorgt. Nicht zuletzt wegen vieler Bandensponsoren werden die Fußballer wohl „gut durch Corona“ kommen, sagte Kreiling. „Das Sportgelände ist die Heimat unseres Vereins und wichtig als Einnahmequelle“, betonte er.

Generell kam die FSG, die knapp 525 Mitglieder hat, im Jahr vor Corona gut voran. Unter anderem wurde der Wall neben dem Sportplatz entfernt. Abstellraum und Thekenanlage sind fertiggestellt. Das nächste Projekt könnte Anfang Oktober abgeschlossen sein. Dann soll das neue LED-Flutlicht auf dem Sportplatz installiert werden. „Die Förderanträge sind durch“, verkündete Kreiling. An der Optimierung der Parkplatzsituation arbeiten die Fußballer noch.

Kassenprüfer Nils Heiser bescheinigte dem Vorstand „eine hervorragend geführte Kasse“, so dass der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Die kooperative Vereinsführung um Horst Kreiling, Bernd Deckenbach, Dirk Kistner und Matthias Siegl wurde daraufhin für zwei Jahre wiedergewählt, ebenso der stellvertretende Vorsitzende Markus Lamoth.

Zweiter Kassierer fehlt

In ihren Aufgaben bestätigt wurden zudem Nicola Iacubino (Internet), Karl Deckenbach (Ballwart/Platzwart) und Kassierer Bruno Kastner. Jakob Kern, der zweite Kassierer, stellte sich nicht mehr auf. Ein Nachfolger fand sich nicht. Ein Mitglied machte deshalb den Vorschlag, dass die Beisitzer aushelfen sollen.

Aus dem Spielausschuss verabschiedete sich Wilfried Kungl nach 33 Jahren als Vorsitzender. Mit dem neuen Spielausschusssprecher Thorsten Göck, den wiedergewählten Sven Stier und Jürgen Molitor sowie Horst Seigies, Fabian Kreiling, Markus Lamoth und Luca Kräußlich regeln künftig sieben statt zuvor vier Personen den Spielbetrieb. Kungl, der wie der langjährige Kassierer Kern einen FSG-Schirm und ein Weinpräsent erhielt, wird dem Vorstand als neuer Beisitzer erhalten bleiben. 14 weitere Personen zählen zu dieser Runde: Jürgen Arz, Jürgen Baierle, Helmut Dietz, Sandra Göck, Sabine Gündling, Dieter Kreiling, Sebastian Kreiling, Jürgen Lederer, Reiner Schwaier, Thomas Schwaier, Thomas Wahlig, Nicola Iacubino und Volker von Dungen machen weiter, Hans Fred Held ist neu dabei. Nils Heydenreich bleibt für ein Jahr Kassenprüfer, Nils Heiser schied aus. Sein Nachfolger ist Robin Seigies.

Als Abteilungsleiter wurden Fritz Severin und Rainer Schwaier (Altherren) sowie Pascal Seigies (Dart) bestätigt. Die Position des Jugendleiters bleibt nach dem Rücktritt von Sascha Fenrich vakant. Horst Kreiling stellte infrage, ob die Position überhaupt noch gebraucht wird.

