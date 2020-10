Leder Deutsch schließt nach 73 Jahren

Bürstadt.Seit 14 Tagen steht es fest: Das Traditionsgeschäft Leder Sport Deutsch schließt am 31. Dezember. „Es ist nicht einfach“, gestand Geschäftsinhaberin Ilona Ehrbächer, die seit Januar 1995 das Geschäft im Elternhaus von Josef Deutsch und Mutter Sabine übernommen hatte. „Früher waren hier Wohnungen drin“, erzählte Tochter Sandra Franzmann, die mit 14 Jahren im Geschäft ihrer Mutter lernte. Gerne hätte sie den Laden weitergeführt. Dies ist ihr aber finanziell nicht möglich.

Wurden anfangs im kleinen Teil des Vorderhauses nur Geldbörsen und Handtaschen verkauft, gehörte Schusterzubehör schon bald zum Sortiment. „Ich stand schon als Neunjährige mit im Geschäft“, erzählte Ehrbächer. Schon früh lernte sie, Leder für die Schuster zuzuschneiden und eignete sich in einer Lehre in Heppenheim die Kunst der Schirmreparatur an. So findet man im mittlerweile stark vergrößerten Laden so manches antike Schätzchen. Von einer handgefertigten „Doktortasche“ bis hin zu alten Fotografien. Aber auch ein in Handarbeit gefertigter Schirm und eine antike Nähmaschine legen Zeugnis von längst vergangenen Tagen ab.

Im Laufe der Zeit – und auch weil das Geschäft durch Kaufhäuser und den Internethandel unter Druck geriet – kamen neben Handtaschen, Geldbörsen, Gürteln, Koffern, Sporttaschen und Zigarettenetuis auch Sportartikel hinzu. Neben einem Wäsche- und Reinigungsservice bot Sandra Franzmann außerdem Passfotos an. Hermes-Kunden können zudem ihre Päckchen abholen.

Wie Sandra Franzmann berichtet, gibt es für das Haus, in dem sich Leder Sport Deutsch befindet, eine Erbengemeinschaft. „Ich kann es mir finanziell nicht leisten, die Erben auszubezahlen“, gestand sie schweren Herzens. Dass sich ihr Traum von einer Geschäftsübernahme zerschlug, kostete sie einige Tränen. Auch wenn sie sich freute, dass ihre Mama Ilona (73 Jahre) nun in Rente geht, ist sie trotzdem wehmütig.

Neuen Job gefunden

Gemeinsam stemmen Mutter und Tochter nun noch bis zum 31. Dezember einen totalen Räumungsverkauf. Glücklicherweise hat Sandra Franzmann bereits eine neue Arbeit gefunden und weiß wie es für sie nach der Aufgabe des Geschäfts weitergeht. Doch der Kundenkontakt wird den beiden Frauen auf jeden Fall fehlen, wie sie betonen. Aber auch der Spiel- und Kulturkreis muss für seinen Kartenverkauf von Prunksitzungen und Kleinkunstabenden eine neue Anlaufstelle finden.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.10.2020