Leichtathleten holen fünf Kreismeistertitel

Bürstadt.Bei den Kreismeisterschaften der Leichtathleten in Lorsch gewannen die Leichtathleten des TV 1891 Bürstadt fünf Titel – alle Titel gingen an Schüler und Jugendliche. Insgesamt war der TV mit 18 Teilnehmern vertreten. Allen voran gewann Oskar Schwarze in der M14 die 60 Meter Hürden in 11,68 Sekunden sowie den Weitsprung mit sehr guten 4,60 Metern. Über 75 Meter lief er mit nur Einhundertstel Rückstand auf Platz zwei.

Ganz souverän verteidigte Laurin Wiedemann über die 800 Meter seinen Titel in 2.41,79 Minuten. In der gleichen Disziplin siegte Marc Stahlheber in der Klasse MU18 in 2.27,02 Minuten. Titel Nummer fünf ging in der Klasse M15 an Kenan Sarica mit 4,27 Metern im Weitsprung.

Über viermal 75 Meter liefen Simon Marsch, Oskar Schwarze, Laurin Wiedemann und Noah Sarica in 43,21 Sekunden auf Platz zwei. Eine weitere Vizemeisterschaft ging an Noah Sarica in der Klasse M12 im Weitsprung mit 4,08 Metern.