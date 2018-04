Anzeige

Bürstadt.Sieben Mädchen der TSG Bürstadt nahmen am Rahmenwettkampf des Turngau Bergstraße teil. Insgesamt nahmen 64 Turnerinnen aus verschiedenen Vereinen teil. Darunter die DJK SSG Bensheim, TSV Auerbach , TV Einhausen, TV Lampertheim, TVgg Lorsch 1871, SG Wald-Michelbach und der TV Bürstadt. Geturnt wurde in den P Stufen von P4 bis P9 an den Geräten Balken, Boden, Sprung und Barren oder Reck.

In der P4-P6 Jahrgang 2009 und jünger nahm Keti Seifarth teil. Ihre P5 Übung am Barren mit einem Hüftaufzug, Umschwung und Felgunterschwung wurde von den Kampfrichtern mit 13,10 Punkten. bewertet. Für Ihre Balkenübung erhielt sie 11,65 Punkte. Boden mit Sprungrolle, Handstand, Handstütz-Überschlag, Rolle rückwärts und Quergrätschsprung wurde mit 12,35 Punkten belohnt. Am Sprung erhielt sie 12,10 Punkte. Insgesamt erreichte sie 49,20 Punkte. Mit dieser Wertung lag sie auf einem guten Platz im Mittelfeld. Von 20 Teilnehmerinnen wurde sie zehnte.

In der P4-P6 Jahrgang 2007 und jünger nahmen zwei Turnerinnen der TSG teil. Mit 47,05 Punkten erreichten sie einmal Platz zehn und mit 43,75 Punkten den 17. Platz. Im Wahlwettkampf P4-P6 Jahrgang 2005 und jünger nahmen Isabel Becker und Vanessa Romano teil. Die Geräte wurden alle ordentlich geturnt und die Turnerinnen erhielten folgende Ergebnisse: Isabel Becker erreichte insgesamt 50,25 Punkte und damit Platz sechs und Vanessa Romano kam mit 47,15 Punkte auf den zehnten Platz.