Anzeige

Bobstadt.„Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, wir haben uns schon so auf dich gefreut“, sangen die Jungen und Mädchen der Katholischen Kita Pater-Maximilian-Kolbe Bobstadt zur Begrüßung von Daniela Rentzsch, der neuen Leiterin der Einrichtung. Mit der 31-Jährigen, die in Hofheim lebt, wird nun die seit Oktober 2017 vakante Stelle besetzt. Seitdem hatte Erzieherin Birgit Thomas als kommissarische Leiterin alles geregelt. Sie übernimmt nun den Posten der Stellvertreterin.

Daniela Rentzsch hat selbst einen Sohn, der in Hofheim in den Kindergarten geht. Dort erfuhr sie auch davon, dass es eine Ausschreibung für eine leitende Stelle in Bobstadt gibt. „Mir gefiel der Gedanke sofort und ich habe mich beworben“, erzählte sie. Auch die räumliche Nähe zum Wohnort käme ihr entgegen. Die vergangenen zehn Jahre arbeitete sie in einer städtischen Einrichtung in Mannheim, davon hatte sie acht Jahre das Amt der stellvertretenden Leiterin innen.

Vielfältige Kontakte

„Schon der Schritt von der städtischen Einrichtung in eine kirchliche bringt viele Veränderungen mit sich“, wusste Ursula Cornelius, Kindergartenbeauftragte des Verwaltungsrates der katholischen Kirchengemeinde. Sie stellte die neue Leiterin den anwesenden Vertretern der Kirchengemeinde und des Verwaltungsrates, des Ortsbeirates und der Stadt sowie aus anderen pädagogischen Einrichtungen vor. Ein großer Unterschied liege bei den vielfältigen Kontaktpersonen. So stehe die Kindergartenleitung in Verbindung mit dem Verwaltungsrat der Kirchengemeinde, mit dem Pfarrgemeinderat, mit der Diözese Mainz, mit dem Elternbeirat, dem Jugendamt Kreis Bergstraße, natürlich mit dem Team und auch mit der Stadt Bürstadt. Letztere beteilige sich an den Kosten, wie Hans-Georg Gött, stellvertretender Verwaltungsratvorsitzender, ergänzte.