Lernen im Waldklassenzimmer

Bürgermeisterin Bärbel Schader (stehend) heißt Politiker sowie Vertreter von Forst, Schulen und Vereinen im neuen Waldklassenzimmer willkommen. © Nix

Bürstadt.Bei hochsommerlichen Temperaturen in der Schule schwitzen – das steht den Schülern in Bürstadt ab Montag wieder bevor. Doch es soll auch Alternativen zum schweißtreibenden Unterricht in geschlossenen Räumen geben. Deshalb hat Bürgermeisterin Bärbel Schader nun zum Ende der Sommerferien das Waldklassenzimmer unweit der Grillhütte eingeweiht.

Hier sollen künftig Klassen der Erich

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3577 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.08.2018