Lesepaten suchen neue Mitstreiter

Anzeige

So berichtete Reinhard Kissel freudig von einem seiner Schüler, der jetzt von der Hauptschule in die Realschule wechseln wird. Neben den daraus entstehenden Verbindungen sind es die kleinen Hilfen und das Drehen an „Stellschrauben“, die das Leben der jungen Menschen und ihre Perspektiven positiv beeinflussen.

Gewinn für alle

„Es ist eine echte Win-win-Situation“, lobte Peter Tschirch das Projekt und merkte an, dass das ehrgeizige Unterfangen mehr Paten brauchen könnte. „Oft glauben Interessierte, dass sie sich zeitlich zu sehr binden müssten“, machte Stefanie Engel deutlich. Dabei wären die Familien dankbar und flexibel. Engels Nachfolger Reinhard Kissel, der selbst seit fünf Jahren als Pate erfolgreich arbeitet, möchte weitere Mitstreiter gewinnen. Als ersten Schritt will die Bürgerstiftung Bürstadt Lesepaten für Schüler finden. So soll das Lesen, Verstehen und die Anwendung der Sprache gefördert werden. Vielleicht, so hoffen die Beteiligten, entstehen daraus auch wieder Patenschaften.

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.04.2018