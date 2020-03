„Leute sind vernünftig“

Bürstadt.„Wir sehen Menschen spazieren gehen – in großem Abstand zueinander. Das läuft sehr gut“, freut sich Bürgermeisterin Bärbel Schader in Bürstadt. Das Team des Ordnungsamts fahre mehrmals am Tag eine Runde: vorbei an den Spielplätzen und öffentlichen Flächen. „Die Leute sind sehr vernünftig“, lobt auch Ordnungsamtschef Rainer Stöckel. Lediglich an der Grillhütte im Wald hätten sich kürzlich fünf Jugendliche getroffen – das haben Spaziergänger der Stadt gemeldet. Daraufhin sei das Ordnungsamt direkt hingefahren.

Essen ins Rathaus liefern

Im Rathaus selbst laufe die Arbeit weiter – über Telefonkonferenzen. „Und wir ernähren uns hier viel über die Lieferservice-Angebote, um die Gastronomen zu unterstützen“, sagt Schader. Die schon lange geplanten Projekte würden derweil weiter vorangetrieben. „Alle Planungsbüros arbeiten weiter, wir stehen in ständigem Kontakt.“ Im Bubenlachring gehe die Straßensanierung planmäßig voran, und auch der Umbau der Nibelungenstraße solle Mitte Mai beginnen. Die Ausschreibungsphase dafür laufe gerade.

Die politischen Gremien pausieren im Moment ohnehin. „Die neue Sitzungsrunde läuft erst nach Ostern wieder an“, sagt Schader. Dann will sie mit dem Ältestenrat klären, welche Beschlüsse dringend verabschiedet werden müssen und die Termine dafür festlegen. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.03.2020