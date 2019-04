Liberale plagen Nachwuchssorgen

Bürstadt.Während die CDU in Bürstadt im Hinblick auf die Kommunalwahl in zwei Jahren die Fraktion weiter verjüngen will mit „frischem Blut“, wie Fraktionschef Jürgen Eberle erklärt, macht dem Koalitionspartner FDP genau das große Sorgen. „Wir suchen händeringend Leute“, sagt FDP-Fraktionschef Burkhard Vetter. Schon für die Vorstandswahlen im Mai fehlen dem Ortsverein Aktive. Denn einige engagierte Liberale seien weggezogen und unterstützten nun andere Ortsverbände. „Wir haben schon Zukunftsangst, ob wir genug Leute bekommen für die Liste 2021“, klagt Vetter. Freimütig bekennt er: „Bei uns ist die Chance groß, ein Mandat zu bekommen.“ In einer kleinen Partei wie den Liberalen in Bürstadt könnten politisch Interessierte rasch etwas erreichen. cos

