Licht aus Betlehem soll Frieden bringen

Bürstadt.Das Licht aus Bethlehem erhellt die Kirche St. Michael in Bürstadt. Dorthin hatten die Pfadfinder aus Bürstadt, die Junge Gemeinde sowie die Jugend der evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt zur Aussendungsfeier des Friedenslichtes eingeladen.

Franziska Hofmann, Vorsitzende der Pfadfinder, erinnerte an die Anfänge der Aktion „Friedenslicht“, die 1986 vom österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen wurde. Seitdem entzündet jedes Jahr ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem. Das Licht wird dann mit dem Flugzeug nach Europa gebracht: In diesem Jahr kam es nach Linz, wo es von vielen Kindern und Jugendlichen in Empfang genommen und verteilt wurde. Die Aktion in Deutschland steht dieses Jahr unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt“, erklärte Franziska Hofmann.

Das Licht sei das weihnachtliche Symbol schlechthin, und mit dem Entzünden und der Weitergabe werde an die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ erinnert. „Frieden braucht Vielfalt, um ein friedliches Miteinander zu erreichen. Frieden braucht Toleranz, Offenheit und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen“, sagte Franziska Hofmann. So wollen auch die Pfadfinder mit dem Friedenslicht ein wenig Frieden weitergeben. Bei der Aussendungsfeier wurde gemeinsam gebetet und gesungen. Moritz Getrost begleitete die Stücke auf dem Akkordeon.

Franziska Hofmann trug die Geschichte vom „Auszug aller Ausländer“ vor. Hierbei verschwanden nicht Menschen, sondern Lebensmittel und Materialien kehrten in ihre Herkunftsländer zurück: Schokolade nach Afrika, Gewürze nach Indien, Schnittblumen nach Kolumbien, Seidenhemden nach Asien. Tropische Hölzer lösten sich aus Türrahmen, Öl floss in den Nahen Osten. Ausgerechnet drei Juden blieben: Maria, Josef und Jesus. „Maria erkannte, wenn sie das Land auch verlassen, kann niemand mehr den Menschen den Weg zurück zu Vernunft und Menschlichkeit zeigen“, las Franziska Hofmann weiter.

Pfarrerin Johanna Gotzmann sagte: „Vielfalt braucht Frieden. Wir Menschen sind nicht alle gleich.“ Alle gehören zum Leib Christi. Sie fragte sich, warum es Menschen so schwerfalle zu akzeptieren, dass jemand anders ist. Haben sie schlechte Erfahrungen gemacht? Ist es die Stimmung in der Gesellschaft? Fühlen sich die Menschen bedroht? „Der Anschlag in Straßburg hat viele erschreckt, viele Monate war es ruhig in Europa, jetzt herrscht wieder Angst“, meinte Gotzmann.

Fundamentalisten und Terroristen nutze die Angst der Menschen. „Sie gewinnen nur, wenn wir uns untereinander mit Hass, Angst und Vorurteilen begegnen“, sagte sie. Vielfalt sei kein Grund für Streit. Für eine Welt in Frieden müssten alle Menschen einbezogen werden.

Nach den Fürbitten verteilten Kinder und Jugendliche das Friedenslicht an die Besucher, die ihre Kerzen bereithielten. str

