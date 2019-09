Lidl will in Bürstadt erweitern

Bürstadt. Der Lebensmittel-Discounter Lidl will im Bürstädter Gewerbegebiet „Die Lächner“ seinen bisherigen Markt abreißen und neu bauen, um dort künftig Waren auf einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern anbieten zu können. Derzeit verfügt der Markt über 1000 Quadratmeter. Michael Schweiger vom Ingenieurbüro Schweiger + Scholz berichtete im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung von diesen Plänen. Der Ausschuss gab grünes Licht dafür, den Bebauungsplan „Die Lächner“ entsprechend zu überarbeiten.

Die Politiker gaben der Verwaltung und den Projektentwicklern aber noch allerhand Hausaufgaben mit. So solle die Verwaltung zunächst prüfen, ob die neue vergrößerte Verkaufsfläche mit Blick auf den Innenstadtsupermarkt überhaupt genehmigt werden könne. Hier gibt es vonseiten des Betreibers ein Sonderkündigungsrecht, wenn neue Märkte der Konkurrenz eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben.

„Außerdem haben wir dem neuen Rewe-Markt in diesem Gewerbegebiet eine Sortimentsbeschränkung auferlegt. Diese müsste dann auch für Lidl gelten“, machte SPD-Fraktionschef Franz Siegl deutlich.

Es solle außerdem geprüft werden, ob der neue Markt nicht auch mit Wohnraum, mit Praxen oder mit Büros kombiniert werden könne und er deshalb gleich mit mehreren Geschossen gebaut werden solle. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde angeregt.

Mehrfamilienhäuser geplant

Bauamtsleiter Frank Lindemann stellte dem Ausschuss noch zwei private Vorhaben von Interessenten vor, die in der Oberschultheiß-Schremser-Straße und in der Kettelerstraße Wohnraum schaffen wollen. In der Oberschultheiß-Schremser-Straße ist ein Fünf-Familien-Haus geplant. In der Kettelerstraße soll ebenfalls ein Mehrfamilienhaus entstehen. Bei beiden Vorhaben hat das Kreisbauamt Einwände, so dass Bebauungspläne erstellt werden müssen. Dafür gab der Ausschuss grundsätzlich grünes Licht.

Ähnlich verhält es sich mit dem Vorschlag von CDU und FDP, eine Bürgersolaranlage im Bildungs- und Sportcampus auf den Weg zu bringen. Dem stimmten auch SPD und Grüne zu, auch wenn sich SPD-Chef Franz Siegl irritiert zeigte über den Antrag, wo doch gerade das Energiekonzept gemeinsam beraten worden sei. kur

