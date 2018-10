Liebe zum Wasser ist geblieben

Bobstadt.Angst vor Wasser? Mirja doch nicht. Das achtjährige Mädchen aus Bobstadt, das als Kleinkind nach einer Impfung lebensgefährlich erkrankte und seitdem behindert ist, liebt das Wasser. „Schon als Baby ist sie mit ihren Schwimmflügeln durchs Wasser gesaust“, erinnert sich Mutter Nicole Jung an die unbeschwerte Zeit vor dem Schicksalsschlag. Aber auch danach, als sich Mirja wieder ins Leben zurückgekämpft hatte, zeigte das Mädchen keine Scheu.

Die Liebe zum Wasser ist ihr geblieben. Das zeigt ein Video, das Nicole Jung während des Gesprächs mit unserer Zeitung abspielt. Mirja liegt in einem Schwimmbecken auf dem Wasser und bewegt sich. Ein Schwimmkragen hält den Kopf oben. Im September ging’s jetzt für die Achtjährige nach Curaçao zu den Delfinen.

Das Therapiezentrum auf der niederländischen Karibikinsel bietet Schwimmen mit Delfinen und weitere Behandlungen an. Um Mirja kümmerten sich ein Physiotherapeut und eine Logopädin. Nicole Jung erhoffte sich Impulse für weitere Fortschritte. „Mirja hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt“, sagt sie nun nach ihrer Rückkehr. „Sie ist viel emotionaler geworden. Kürzlich hat sie sich mit dem Kopf an mich angelehnt. Das hat sie vorher nicht gemacht.“ Noch etwas ist der Mutter aufgefallen. „Als sie in einem Geschäft Spielzeug in die Hand genommen hat und ich ihr das wieder abgenommen habe, hat sie angefangen zu weinen. Das gab’s noch nie.“ Freunde und Bekannte hätten gesagt, dass Mirja im Rollstuhl nicht mehr so zappelig sei.

Spende von Tour der Hoffnung

Die Reise und die Delfintherapie hatte das Team Tour der Hoffnung Bensheim mit einer Spende ermöglicht. Mehr als zwei Wochen war Nicole Jung mit Mirja und ihrer einjährigen Tochter Lotte sowie einer Freundin als Begleitperson auf der Insel. Mirja habe ihre Therapiestunden mit Delfin Sami von der ersten bis zur letzten Minute genossen. „Alle waren erstaunt, wie gut sie durchhält“, berichtet Nicole Jung. Also keine Angst vor Sami? „Von Anfang an war Mirja von dem Delfin begeistert.“

Nun möchte sie ihrer achtjährigen Tochter erneut einen Aufenthalt bei den Delfinen ermöglichen. „Meine Mutter ist schon am Backen“, sagt sie. Denn in der Vorweihnachtszeit will Jung wieder auf Weihnachtsmärkten rund um Bürstadt Gebäck verkaufen. Weil das allein nicht ausreichen wird, um die nötige Summe von rund 10 000 Euro zusammenzubekommen, ist Nicole Jung um jede Idee dankbar. So könnte sie sich vorstellen, zusammen mit Sponsoren eine Würstchen-Grillaktion auf die Beine zu stellen. Wer eine Sammelbüchse aufstellen möchte, kann sich ebenfalls an sie wenden. Nicole Jung weiß, nur mit der Unterstützung hilfsbereiter Menschen wird Mirja dieses Erlebnis noch einmal haben dürfen – und die Chance auf weitere Entwicklungsschritte erhalten.

Info: Kontakt per E-Mail an mirja-delphintherapie@gmx.de

