Lieferant stört Einbrecher

Bürstadt.Ein Einbrecher ist am Mittwochmorgen von einem Lieferanten dabei ertappt worden, als er in eine Bäckerei in der Mainstraße einbrechen wollte. Der Anlieferer wurde um kurz vor 4 Uhr auf den Alarm in dem Betrieb zwischen Carl-Ulrich-Straße und Schanzenstraße aufmerksam. Zudem konnte er beobachten, wie der Täter flüchtete.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Eingangstür aufgebrochen und das Geschäft nach Wertsachen durchwühlt. Der Unbekannte hatte die Trinkgeldkasse mit etwa 10 Euro mitgenommen. Nach der Beschreibung des Augenzeugen ist der Mann etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er war schwarz angezogen und trug an seiner Oberbekleidung eine Kapuze. Hinweise zu dem Fall nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim unter Telefon 06252/70 60 entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.10.2020