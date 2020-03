Lieferung vor die Tür stellen

Bürstadt/Lampertheim.Seit einer Woche haben die Tafel-Ausgabestellen in Bürstadt und Lampertheim wegen der Corona-Krise geschlossen. Am letzten Öffnungstag sei alles ruhig abgelaufen, berichtet die Leiterin des Diakonischen Werks Bergstraße in Bensheim. „Unsere Kunden haben sehr verständnisvoll reagiert“, sagt Irene Finger. Einige seien aber weiterhin auf die Hilfe der Tafel angewiesen.

„Unsere Räume sind

...