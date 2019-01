Literatur und eine Tasse Tee

Bobstadt.Die katholische Kirchengemeinde St. Josef in Bobstadt lädt am Dienstag, 15. Januar, von 20 bis 22 Uhr zum Literaturabend ins Pfarrzentrum in der Josefstraße 14 ein. Bei einer Tasse Tee und unter der Leitung von Frank Meessen sprechen die Teilnehmer über das Buch „Dame zu Fuchs“ von David Garnet. Für alle, die nicht nur gerne lesen, sondern darüber auch in einen Austausch treten wollen, bietet sich das Literaturseminar an. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Folgende Bücher werden in den nächsten Monaten besprochen: „Die Kieferninseln“ von Marion Poschmann am 5. Februar, „Nemesis“ von Philipp Roth am 12. März, „Der alte König in seinem Exil“ von Arno Geiger am 3. April, „Schach von Wuthenow“ von Theodor Fontane am 8. Mai, „Der Fall Collini“ von Ferdinand von Schirach am 4. Juni. red

