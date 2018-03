Anzeige

Bürstadt.20 Kilo Kartoffeln und 15 Kilo Gemüse haben die Helfer der KAB am Samstag in der Küche von St. Peter geschält, geputzt und klein geschnitten. Sie bereiteten das „Einfachessen“ vor, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfand.

Gerhard Rother war für den Eintopf zuständig und röstete schon mal die Suppenknochen in einem riesigen Topf an. Dann kamen nach und nach die übrigen Zutaten dazu. Später musste das Ganze nur wieder heiß gemacht werden, und es kamen wahlweise Rind- oder Schweinewürstchen hinein. Für alle, die keinen Eintopf mochten, gab es Spaghetti mit Tomatensoße.

„Beim Aufbau hat uns der Männerkreis von St. Peter geholfen. Die Tische sind nämlich schwer“, berichtete Thomas Rohel vom KAB Leitungsteam. Es wird allerdings immer schwieriger, Helfer zu aktivieren. Sein Teamkollege Harald Klöpsch war fürs Organisieren der Kuchenspenden zuständig. Klöpsch hat eine Liste, die er abtelefonieren kann. „Es hat sich rumgesprochen, dass wir Kuchen brauchen, und so findet sich der eine oder andere Spender zusätzlich“, erzählte Klöpsch. Mit als Helfer an Bord waren auch die Firmlinge. Die Spenden, die mit dem Essen gesammelt werden, gehen wie immer an das „Casa do Menor“, das Haus der Straßenkinder. Das Projekt hatte bereits der inzwischen verstorbene Pfarrer Monsignore Manfred Gärtner unterstützt.