Lange Staus

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 15 000 Euro. Beim Fiat liege ein Totalschaden vor. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die B 47 auf Höhe der Abfahrt Bürstadt-Süd in Richtung Worms sowie an der Abfahrt von der B 44 zur B 47 in Richtung Worms zwischen 12.55 und 14 Uhr voll gesperrt. Schnell bildeten sich kilometerlange Rückstaus. So standen die Autos zeitweise bis zur Autobahnabfahrt der A 67 bei Lorsch. kur/pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.05.2018