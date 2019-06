Lob für Judoka-Nachwuchs

Bürstadt.Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften, die vom 1. Judo-Club Bürstadt (1. JCB) für den Hessischen Judoverband ausgerichtet wurden, kämpften wieder viele der Kinder und Jugendlichen der Altersklassen U11 bis U15 sehr erfolgreich.

Bei den Nachwuchsjudoka der Altersklasse U11 belegte Hannah Ruckteschler den ersten Platz, ebenso wie Dimitar Atanassov. Zweite Plätze dieser Altersklasse gingen an Chayenne Cifci, Moritz Ruhland, Benjamin Hamberger und Philipp Halkenhäuser. Trainer Klemens Timm und Co-Trainerin Lea Daniel waren sehr stolz auf ihre kleinsten Schützlinge und lobten auch das gute Fingerspitzengefühl der Kampfrichter an diesem Tag.

Zwei starke Mädchen

In der Altersklasse U13 belegten Maximilian Becker sowie Phil Gildemeister nach toller Leistung jeweils den zweiten Platz. Dritte Plätze gingen an Dimitar Atanassov, der sein Zweitstartrecht auch für diese Altersklasse wahrnahm, sowie Tayfun Cifci. Florian Ruckteschler musste wegen Hansokumake für eine in Hessen in dieser Altersklasse nicht erlaubte Aktion ausscheiden.

Erste Plätze sowohl in der U13 als auch in der U15 belegten die beiden starken Mädels Katharina Keltjens (bis 33 kg) und Fiona Hannig (bis 44 kg), die nun immer häufiger sehr gute Leistungen und dementsprechende Erfolge für sich verbuchen können. Ebenfalls den ersten Platz in der U15 belegte in der Gewichtsklasse bis 60 kg Rayan Idrissi, der auch am selben Tag seinen offiziellen Kampfrichterübungseinsatz bei den jüngeren Kämpfern hatte, den er ganz souverän und mit guter Übersicht absolvierte. Anton Krahn belegte bis 50 kg mit einem Sieg durch O-Soto-Gari und einer knappen Niederlage den zweiten Platz.

Trainerin Nadine Müller war sehr zufrieden mit den Leistungen des eigenen Nachwuchses und sparte daher auch nicht an Lob für die jungen Judoka. red

