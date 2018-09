Lösungen gesucht

Bürstadt.Beim Thema soziale gesunde Stadt sucht die Stadt Bürstadt das Gespräch mit den Bürgern. Nach dem Stand beim Brutzelfest des TV und einem Rundgang durch das Fördergebiet steht am Mittwoch, 26. September, noch eine Bürgerversammlung an. Im Bürgerhaus sollen ab 18.30 Uhr Ziele und Maßnahmen in einer öffentlichen Werkstatt formuliert werden.

Das von der Stadt beauftragte Team der NH ProjektStadt arbeitet seit Juli an der Erstellung eines „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)“. In der ersten Phase ging es darum, die Stärken und Schwächen der östlichen Kernstadt zu analysieren. Dafür wurden Bestandsaufnahmen durchgeführt, Unterlagen ausgewertet und zahlreiche Gespräche mit Bürgern geführt. Die Analysephase ist nun weitgehend abgeschlossen, daher geht der Prozess in die Phase der Zielfindung und der Entwicklung von Maßnahmen.

Probleme bereits analysiert

Auch diese Phase beginnt mit einem intensiven Dialog mit den Menschen vor Ort: Die Stadt Bürstadt und NH ProjektStadt laden Bürger ein, bei dieser Werkstatt gemeinsam darüber zu diskutieren, welche Ziele mit dem Prozess erreicht und welche Maßnahmen hierfür umgesetzt werden sollten. In den Diskussionen ist dabei ein Perspektivenwechsel wichtig: Bei den bisherigen Aktivitäten wie dem Infostand auf dem Brutzelfest oder beim Stadtteilspaziergang Anfang September sollten die Probleme herausgedeutet werden – nun soll es um die Lösung gehen.

Die Stadt und das Team von NH ProjektStadt hoffen, dass viele Bürger die Chance nutzen, diese Entwicklung mitzugestalten. red

