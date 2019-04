Lotsen durch den Dschungel der Bürokratie

Bürstadt.Rosi Hartmann füllt in den zwei Stunden am Mittwochnachmittag etliche Formulare aus. „Frau Rosi ist sehr nett“, sagt die junge Frau neben ihr strahlend. Sie ist mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet, nun sollen ihre Brüder eingeschult werden. Sie hält zig Blätter in der Hand, das Gesundheitsamt will vorab einiges wissen. Das schafft sie als große Schwester trotz guter Deutschkenntnisse nicht

...