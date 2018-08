Anzeige

Bürstadt.Seit 2008 wurden bereits 400 ehrenamtliche Integrationslotsen im Kreis Bergstraße ausgebildet. Nun bieten auch Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim Integrationslotsen an. Es gibt Sprechzeiten für ausländische Mitbürger, die diesen Service nutzen können. Ein Flyer mit allen Kontaktdaten und in verschiedenen Sprachen macht auf diesen neuen Dienst aufmerksam.

„Wir sind glücklich, dass wir mit Hilfe des Vereins Lernmobil Viernheim engagierte Integrationslotsen ausbilden konnten“, sagte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Der Bürstädter Integrationsbeauftragte Jürgen Knödler betonte, dass die ausländischen Ehrenamtlichen stolz seien, an diesem Projekte mitzuwirken. Denn sie wollten der Gesellschaft, die sie gut aufgenommen habe, etwas zurückgeben.

Anmeldungen für eine Ausbildung zum Integrationslotsen nimmt ... Anmeldungen für eine Ausbildung zum Integrationslotsen nimmt Ger asimoula Grigoraki im Rathaus unter Telefon 06206/70 11 42 ent gegen. Wer in Groß-Rohrheim einen Lotsen benötigt, kann sich eben falls bei Grigoraki melden.

Sechs Integrationslotsen wurden bereits ausgebildet, vier sind in Bürstadt aktiv und jeweils einer in Biblis und Groß-Rohrheim. „Drei weitere befinden sich gerade in Ausbildung“, ergänzte Schader.