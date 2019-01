Lüderwald: Wechsel der Generationen

Bürstadt.Wohnungen sind knapp und teuer – auch in Bürstadt. Wie also genügend Raum schaffen, der auch noch bezahlbar ist? Amtsinhaberin Bärbel Schader setzt auf innerstädtische Verdichtung. Geradezu als „Paradefläche“ für soziales Wohnen sieht sie das Oli II-Gelände. „Das ist ein großer Wunsch“, betonte sie. Das brachliegende Betriebsgelände des ehemaligen Pfannenherstellers bietet zwar viel Platz, ist allerdings noch nicht in Besitz der Stadt. Auch Erbacher und Görlitzer Straße sieht sie geeignet für einen Mix aus kleinen und familientauglichen Wohnungen, die auch mit schmalem Geldbeutel bezahlbar sind.

Herausforderer Steffen Lüderwald setzt ebenfalls darauf, Baulücken zu schließen. In Vierteln mit älterer Bevölkerung will er allerdings auch Überzeugungsarbeit leisten, um Platz für Familien zu schaffen. „So manchem ist sein Haus mit der Zeit zu groß geworden“, erläuterte er. „Jemand muss auf die Menschen zugehen, sie beraten und ihnen zeigen: Wie können etwas Schönes, Kleineres zur Verfügung stellen.“

Ideen für Raiffeisengelände

Freiflächen entstehen demnächst nördlich des Bahnhofs. Für das Raiffeisengelände haben beide Kandidaten aber ganz eigene Pläne: Lüderwald wünscht sich neben „Kleinstwohnungen “ auch sogenannte „Co-Working-Spaces“ – Arbeitsplätze für Existenzgründer. Oder für Angestellte, die zu Hause arbeiten möchten, die eigenen vier Wände aber zu eng fürs Home-Office sind. „Lorsch bietet das an – und es wird sehr gut angenommen“, argumentierte Lüderwald.

Schader will zunächst die Wünsche der Arbeitsgruppe abwarten, die sich ums Raiffeisengelände kümmert. Den Turm würde sie gerne erhalten – „das ist ein Stück Geschichte“ – und die Hallen für Sportkurse oder Ausstellungen nutzen.

