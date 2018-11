Lüderwald will alle beteiligen

Bürstadt.Ein Howwemer als Bürgermeister? „Warum nicht?“ Steffen Lüderwald (SPD) ist überzeugt: „Die Zeiten haben sich geändert. Da muss ich nur über den Rhein nach Worms gucken“, sagt der 50-Jährige. „Der Amtsinhaber-Bonus war einmal.“ Denn in Worms ist Rathauschef Michael Kissel gerade abgewählt worden. Dass die Zeit bis zur Wahl in Bürstadt am 27. Januar knapp ist, ist ihm bewusst. Doch die Idee für

...