Luisa-Marie sucht Mitstreiter

Bürstadt.Mit dem Rad zur Arbeit oder privat viele Kilometer zurücklegen und damit etwas für den Klimaschutz tun: Das begeistert Sonnenbotschafterin Luisa-Marie Morweiser. „Deshalb mache ich beim Stadtradeln mit und habe ein eigenes Team gegründet“, berichtet die junge Dame. Der Name lautet „Sonnenstadt Bürstadt“.

Die Aktion läuft bundesweit und hat das Motto „Radeln für ein gutes Klima“. In Bürstadt findet sie zwischen dem 14. September und dem 4. Oktober statt. Vor allem Verwaltungen und Lokalpolitiker waren gefragt für die Anmeldung. So gesehen ist es nicht überraschend, dass bisher die SPD und die Grünen jeweils ein Team an den Start bringen.

Im Aktionszeitraum sollen alle Teammitglieder so viele Radkilometer sammeln wie möglich. Zur Erleichterung gibt es die „Stadtradeln-App“ zum Herunterladen fürs Handy. Die App zählt beispielsweise die Kilometer. „Bevor man mit dem Rad startet, schaltet man die App ein“, erklärt die Sonnenbotschafterin. Darüber hinaus ist es möglich, mit allen Gruppenmitgliedern zu chatten und sich gegenseitig zu motivieren. Die meisten Mitglieder im Team „Sonnenstadt Bürstadt“ sind aus ihrer Familie. Aber jeder, der sich beteiligen möchte, kann sich anschließen. „Für jeden, der bei uns mitmachen will, gibt es ein kleines Geschenk.“

Die Sonnenbotschafterin plant sogar, mit allen Teammitgliedern eine Radtour zu machen, sofern es Corona zulässt. Wer sich nicht mit Computer oder Smartphone auskennt, kann sich vertrauensvoll an die Sonnenbotschafterin wenden, die sie dann unterstützt.

Auf die Aktion ist sie durch einen Internet-Post von Silke Renz, der ehemaligen Fastnachtsprinzessin, aufmerksam geworden. Darin hat sie möglichst viele aufgefordert, beim Stadtradeln mitzumachen.

Luisa-Marie Morweiser ist derzeit als Werkstudentin im Stadtmarketing in der Bürstädter Verwaltung tätig. Sie studiert Medien- und Kommunikationswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Zum Rathaus fährt sie mit dem Rad, aber zur Uni nimmt sie den Zug.

Das Stadtradeln soll auch dazu dienen, Verbesserungen im Radstreckennetz zu erreichen und gegebenenfalls Lücken oder schadhafte Stellen zu melden. „Jeder kann Anmerkungen machen und über die App in der Gruppe an mich richten. Ich leite sie dann weiter“, verspricht Luisa-Marie. Sie hofft, dass sich viele Mitstreiter finden, die auf dem Weg was fürs Klima tun wollen. Am Ende werden die erfolgreichsten Kommunen ausgezeichnet. Doch das stehe für sie nicht im Vordergrund: Mitradeln lautet die Devise. cid

