Lukas Ries liest nun auf Kreisebene vor

Bürstadt.„Ich bin ein großer Fan der griechischen Mythologie“, gesteht Lukas Ries. Darum hat er in der Mediothek der Bürstädter Erich Kästner-Schule (EKS) aus „Diebe im Olymp“ von Percy Jackson vorgelesen – so gut, dass er neben Lara Zimmermann ins Finale des Vorlesewettbewerbs kam. Dabei müssen die beiden Sechstklässler noch drei Minuten aus „Die Konferenz der Tiere“ lesen – von Erich Kästner natürlich. Lukas meistert den fremden Text so souverän, dass er den Schulsieg holt.

„Im Januar vertrittst du unsere Schule dann beim Kreiswettbewerb“, kündigt ihm Deutschlehrerin Emma Püschel an. „Ui!“ meint der Zwölfjährige und grinst. „Ich übe zuhause“, verspricht er. Lukas geht wie Lara in die Realschule. Beim Wettbewerb haben die besten Vorleser jeder sechsten Klasse mitgemacht – von Hauptschule bis Gymnasium. Aufgeregt waren alle sieben Schüler in der Mediothek, verraten sie.

In der Jury saßen fünf Deutschlehrer aus allen Schulzweigen sowie eine Neunt- und eine Zehntklässlerin. „Alle haben gleichberechtigt Punkte vergeben“, erklärt Pädagoge Oliver Weinmann. Mit dem Niveau im Wettbewerb ist er sehr zufrieden. „In der Spitze lesen die Kinder nach wie vor prima, aber in der Breite merken wir schon, dass nicht mehr so gut gelesen wird wie früher.“

In Lukas’ Klasse 6Rb hat die Präsentation eines Buchs als Klassenarbeit gezählt. „Trotzdem haben es nicht alle geschafft, ihr Buch zu Ende zu lesen. Das wirkt sich natürlich auf die Note aus“, bedauert Emma Püschel. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019