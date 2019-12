Lust auf Fußball geweckt

Bürstadt.Der Deutsche Fußball Bund war zu Gast in der Erich Kästner-Schule (EKS). Volker Klein schaute mit einem Fahrzeug voller Bälle, Tore und weiteren Utensilien vorbei. Von Sportlehrer Steffen Litzel eingeladen, wollte Klein die Achtklässler des Realschulzweigs fürs Fußballspielen – und fürs Sport treiben an sich – begeistern.

Das Programm wurde 2008 als Fort- und Weiterbildungsprogramm vom Deutschen Fußball Bund (DFB) eigens für Lehrkräfte entwickelt und seit 2013 in Zusammenarbeit mit den Fußball-Landesverbänden durchgeführt wird. Ursprünglich als Motivationsschub für den Mädchenfußball gedacht, sollen Lehrer nicht nur neue Übungsformen kennenlernen, sondern vor allem „Spaß am Ballsport vermitteln“, wie Litzel erläuterte. Der Pädagoge ist seit fünf Jahren an der EKS tätig und zudem als Fußballtrainer in Dudenhofen aktiv. „Ballsportarten stehen auch auf dem Lehrplan“, berichtete er – und hoffte auf neue Erkenntnisse, die er auch an seine Kollegen weiter geben will. Unter seinen Schülern befanden sich gleich mehrere, die in ihrer Freizeit in Fußballvereinen dem Ball hinterher jagen. Ihre Begeisterung für das zwei Schulstunden dauernde Training war ihnen deutlich anzusehen. Die Mädels interessierten sich ganz offensichtlich etwas weniger für Fußball.

Kaum waren die Schüler in Gruppen aufgeteilt, ging es los mit einer lockeren Aufwärmrunde. Schon bald rollten Bälle durch die Sporthalle, und die Koordination wurde mit verschiedenen Übungen trainiert. „Präzision geht vor Geschwindigkeit“, mahnte schon bald Volker Klein. Denn die pure Lust am Spiel ließ die Disziplin mancherorts in den Hintergrund treten. Später ging es noch um Hand- und Fußkoordination mit Felderwechsel. Am Ende fanden sich kleine Gruppen zu Mannschaften zusammen, die gegeneinander antraten. Fell

