Lustige Mütter erobern Herzen der Narren

Bürstadt.Eine Perle ist ein runder Fremdkörper aus Perlmutt, der in bestimmten Muscheln wächst. In vielen Kulturen begehrt, ist sie Symbol für Reichtum, Weisheit und Würde, aber auch Heilmittel gegen Wahnsinn. Was genau die „Tanzperlen“ des Spiel- und Kulturkreis 50 (SKK) dazu bewogen hat, sich diesen klangvollen Namen zu geben, zeigt ein Besuch beim Training der 15-köpfigen Frauentanzgruppe.

Beim wöchentlichen Workout im SKK-Vereinsheim ist zunächst nur wenig von Würde oder Weisheit zu erkennen. Im Gegenteil: In Trainingsklamotten gekleidet, wird geschnattert und gelacht wie bei einem Ausflug ins Landschulheim.

Die Versuche von Trainerin Teresa Ohl, etwas Ordnung in den lustigen Haufen zu bringen, schlagen erst einmal gründlich fehl. Denn beim Anblick von „Frischling“ Manuela Jakob, die in ihrem neuen SKK-Outfit zu versinken droht, bricht direkt wieder Gekicher aus. „Es war die Idee meiner Co-Trainerin Petra Brenner, die Tanzperlen zu gründen“, erzählte Teresa Ohl. Viele der Frauen haben schon in den SKK-Garden getanzt und begleiten heute ihre Kinder zum Tanztraining. Und so begeisterten die tanzenden Mütter in der Kampagne 2016/2017 mit neun Mitgliedern unter dem Motto „Außerirdische“ ihr Publikum. Mittlerweile erobert die auf 15 Frauen angewachsene Truppe die Herzen der Narren, wie etwa im vergangenen Jahr mit ihrer tänzerischen Umsetzung zum Thema Liebe. Mit einer gehörigen Portion Ironie gesegnet, machen sie keinen Hehl daraus, ihre weiblichen Kurven mit Lust und guter Laune einzusetzen. Für die diesjährige Kampagne wollen sie als furchterregende Vampire das Publikum begeistern. Sie tanzen dafür zu Originalaufnahmen aus dem gleichnamigen Musical in phantasievollen Kostümen, schrillem Make-up und aufwendigen Perücken. Seit April laufen die Proben. Zur Choreographie, die Ohl ausgearbeitet hat, soll es eine weitere Überraschung geben: Für die Hebefiguren haben die Damen ihren Kreis mit zwei mindestens ebenso verrückten Männern verstärkt. Auch wenn bei den Proben noch der eine und andere Fehler zu sehen war – der jedes Mal kräftiges Gelächter auslöste – sind sich die Tanzperlen sicher: Sie sind bestimmt ein Heilmittel gegen Wahnsinn.

Der könnte sie aber selbst noch einholen. Denn Trainerin Ohl ordnete mit nicht ganz ernstzunehmender Strenge an: „Ihr müsst auf jedes Kostüm 500 Strasssteine aufkleben und auch die Schuhe müssen bis zum ersten Auftritt ,aufgepeppt’ werden.“ Zum Wahnsinn dürfte sich auch wieder das aufkommende Lampenfieber vor den SKK-Prunksitzungen gesellen.

Dann helfen nämlich nicht einmal mehr lose Sprüche über Botox für Arme, Männer an sich oder die eigenen Rundungen. Die Tanzperlen hoffen für ihren Auftritte auf viel Applaus und Lachtränen beim Publikum. Die werden sie spätestens am SKK-Rosenmontagsball erneut vergießen. Denn dann wird gemeinsam gefeiert und die Bar geplündert, wie der lustige Haufen einhellig erklärte.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019