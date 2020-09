Lustige Rallye als Ersatz für die Turnstunden

Biblis.Da derzeit keine Kinderturnstunden stattfinden, veranstaltet die TG Biblis in regelmäßigen Abständen eine Kinderbewegungsrallye. Bei der dritten Veranstaltung dieser Art bauten die Verantwortlichen rund um das Stadion 15 verschiedene Stationen in jeweils zwei Schwierigkeitsstufen auf, die es zu absolvieren galt. So konnten Kinder verschiedener Altersklassen gleichermaßen teilnehmen. Am Start erhielten die Kleinen und deren Eltern einen Laufzettel, bevor sie an den Stationen erfuhren, welche Aufgabe es zu bewältigen galt. Nach erfolgreichem Absolvieren der Stationen wurde den Kindern am Ziel eine kleine Überraschung überreicht. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.09.2020