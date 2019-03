Lustige Trauung an Rosenmontag

Bürstadt.Schlaflose Nächte hat die Suche nach einem Prinzenpaar verursacht. Doch zum närrischen Jubiläum 6 x 11 Jahre Vereins-AG Bürstadt fand sich dann doch noch eine lustige Kombination aus Bäschdädder Mädsche und Biwwelser Jung. Dass der Rathausschlüssel im Moment in Biwwels weile, dies passte der Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader gar nicht. „Doch en Biwwelser ist immer noch besser als einer aus Lambade!“, waren sich alle einig.

Nach dieser Zustimmung konnte die närrische Trauung von Prinzessin Manuela II. mit Marcel II. am Rosenmontag beginnen. „Die Blumen und die Ringe hat der aus Biwwels aber glatt vergessen“, stichelte die Bürgermeisterin lachend. Während der Zeremonie gab es aber auch frechen Gegenwind von „dem do“ aus dem Nachbarort, dem bald angeheirateten Auswärtigen.

Bärbel Schader schritt als Standesbeamtin zur Tat. „Du do mit der do, die du dir aus der Schar unseres Ortsteils Bobstadt erkoren hast, und du do mit dem do, den du dir aus dem lustigen Haufen der Biwwelser Handballer auserwählt hast“, ging es in der Trauungsrede weiter.

Beide sollen sich gegenseitige Liebe, Lachen und Durchhaltvermögen schwören, so lange die Fastnachtssaison anhält. Und da bleibt nicht mehr so viel Zeit. Denn an Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Dann muss das närrische Band zwischen den beiden Fastachtshoheiten schon wieder getrennt werden.

„Nun gehet hin und feiert kräftig. Du do mit dem do und du do mit dere do“, besiegelte Schader den Bund. Als Hochzeitsgeschenk gab es noch einen finanziellen Beitrag für die Spendensammlungen des Prinzenpaares, das für die Freizeiten der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Biblis sammelt sowie für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Mit dem umgebauten Krankentransportwagen können letzte, meist langgehegter Wünsche von Sterbenskranken erfüllt werden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.03.2019