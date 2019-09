Lustiges Gebabbel in Bürstadt

Bürstadt.Der Ohrwurm „Gitarren klingen leise durch die Nacht“ ging Bürgermeisterin Bärbel Schader schon den ganzen Morgen nicht aus dem Kopf. Denn der alte Schlager gehört einfach zum alljährlichen Seniorennachmittag im Bürgerhaussaal dazu. Wohl auch deshalb gaben Gabi und Gregor Winkler – verantwortlich für die musikalische Unterhaltung – die „Gitarren“ auch gleich zum Auftakt zum Besten.

250 Personen zwischen 70 und 101 Jahren hatten sich auf Einladung der Stadt angemeldet, wie Thomas Georgi von der Stadtverwaltung berichtete. Er und sein Helfer-Team kümmerten sich rührend um ihre Gäste. Schon gegen 14 Uhr trafen die ersten Besucher ein. Fröhliche Gespräche und der Austausch von Neuigkeiten standen schnell auf dem nachmittäglichen Vergnügungsprogramm. Dazu schmeckten Kaffee und Kuchen.

Bei der Begrüßung versicherte Bürgermeisterin Bärbel Schader ihrem Publikum: „Ohne Sie wäre Bürstadt sehr arm!“ Gemeinsam wurde gesungen und geschunkelt zu Gassenhauern wie „Steck dir deine Sorgen an den Hut“ oder auch zur heimatlichen Hymne „In Bäschstadd sin mer daham“.

Fischweck passt zum Kuchen

In die mundartliche Kerbe schlugen auch die neu gegründeten „Bäschdädder Babbler“. Neben Gründungsvater Frank Gumbel gehört dessen Bruder Hans-Jürgen dazu, der seit mehr als 30 Jahren in Nordheim wohnt. Außerdem Doris Keinz, Jürgen Manske – im Odenwald geboren – und Hans-Dieter Niepötter sowie das „Howwemer Mädchen“ Margit Kühn, die auf väterliche Bürstädter Wurzeln verweisen kann. Auf schönstem Südhessisch berichteten die „Babbler“ von der Zubereitung einer Kartoffelsuppe – nach altem Familienrezept „mit grober Lebberworscht“ zubereitet. Hans-Jürgen Niepötter gestand seine Liebe zu Fischweck. „Mir ist es egal, ob isch de Fischweck vor oder nach dem Kuchen ess.“ Das schien auch so manchem Besucher völlig einerlei zu sein. Fischweck und Bratwurst schmeckten in egal welcher Reihenfolge. Frank Gumbel räumte zudem mit einem Gerücht auf, das in Bürstadt die Runde gemacht hat: „Isch bin kaan Lamperdheimer!“

Mundartsprachlich auf höchstem Niveau heimste SKK-Urgestein Doris Keinz die meisten Lacher ein. In ihrem Vortrag stellte sie nicht nur echte Bürstädter Gerichte vor, sondern würzte sie mit Zutaten wie Zores, Brotkätzsche oder Ausgeschepptes. Gerade richtig in Fahrt gekommen, musste die Truppe kurzzeitig für die Ehrung der ältesten Teilnehmer gestoppt werden.

Über einen wunderschönen Herbstblumenstrauß freute sich Valerie Schafhaupt, die mit 101 Jahren die älteste Bürgerin der Stadt ist. Edwin Walz, elf Jahre jünger, bekam von Bürgermeisterin Schader und Erstem Stadtrat Walter Wiedemann einen edlen Tropfen geschenkt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019