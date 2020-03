Lustvolles Spiel mit Klischees

Bürstadt.„Frauen warten nicht auf das Wunderbare, sie erschaffen ihre Wunder selbst.“ Mit diesen Worten eröffnet Sonja Niederhöfer, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim, die Veranstaltung zum Weltfrauentag mit Bürstadt. Unter dem Motto „Frauen an die Macht!“ erleben die Besucher einen bewegenden Schauspielabend im Bürgerhaus, der die Klischees zwischen den Geschlechtern ganz und gar lustvoll seziert.

Mit Sandra Jankowski und Frank Klaffke sind zwei Vollblutschauspieler angetreten, die dem Theater Sturmvogel in gut zwei Stunden nicht nur alle Ehre verleihen, sondern auch die Barrieren zwischen Mann und Frau nach Belieben zu dehnen verstehen. Das beginnt schon in den ersten Augenblicken, in denen Jankowski die deutsche Nationalhymne mit greller Perücke und in aller TV-Öffentlichkeit kurzerhand zur Frauenhymne umdichtet – und in den Reihen damit für ein erstes heiteres Lächeln sorgt. Nicht weniger im Übrigen als ihr männlicher Gegenspieler Max, der sich folgerichtig als „Mann, oder das, was noch davon übrig ist“ vorstellt und dementsprechend konsequent vieles zu beklagen hat. Kein Fußball, kein Bier, jeden Tag frische Unterhosen und dann auch noch Algenpampe statt Bratwurst? Was die schändlichen Weiber nicht alles von einem fordern! Oder anders gedacht: „Ich bin einfach der Ärmste!“

Doch Mann wäre ja nicht Mann, wenn er die „emotional intelligenten, sozial kompetenten, Multi-Tasking-Frauen“ nicht zu umgehen wüsste. Und so veranstaltet Max, der sich kurzerhand als heißer Feger und Leggings-Casanova aufführt, schlichtweg seine eigene Casting-Show, um sich unter dem Label „Deutschland sucht die Superfrau“ sein Prachtexemplar auszuwählen. Wenn sich der arme Tropf da nicht gewaltig getäuscht hätte.

Denn statt Traumfrauen begegnet Mäxchen schrill kostümierten Emanzen, die lautstark einen „Planet der Frauen“ fordern. Etwa Petra, die mit ihrem bestellten Georgi aus dem Männer-Katalog partout nicht zufrieden war, oder die biedere Staatssekretärin, die gedanklich bereits zur nächsten Angela Merkel avanciert. Nicht zu vergessen die expressive Hungerkünstlerin Fakira („Auch Kotzen ist Kunst“), die sich nur dann und wann ein Salatblatt einverleibt. Mit diesen Frauen will Max dann doch nicht sein ganzes Leben verbringen.

Die philosophischen Fragen, die sich an die skurrilen Figuren anschließen, sind bekannt: Wie soll der moderne Mann denn sein – Macho oder Weichei? Oder gleich ein Machei? Wer soll das nur beantworten? Tatsächlich gären die wesentlichen Fragen so tief in seiner Seele, dass Max am Ende sogar den Entschluss fasst, sich zur Frau umwandeln zu lassen, um sich aller Lebenssorgen zu entledigen.

Humor mit Augenzwinkern

Dass die frisch gebackene Frau mit pinker Sonnenbrille und gigantischen Luftballon-Brüsten daherkommt, ist an diesem überaus pikanten Abend ebenso folgerichtig wie der augenzwinkernde Humor, mit dem die Vielfalt geschlechtlicher Diversität abgehandelt wird. Dabei kämpfen sich die beiden Schauspieler keineswegs durch die Vorstellung, sondern springen – zur Freude des Publikums – tänzerisch von Episode zu Episode.

Am Ende führt die freie und freiwillige Auseinandersetzung fast schon selbst zurück in die eigene Beziehung und zu der Erkenntnis, dass das, was man hat – bei allen Mängeln – doch eigentlich gar nicht das Schlechteste ist. Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader hatte zu Anfang ein „selbstbestimmtes Leben“ für Frauen aus aller Welt gefordert. Nach diesem Theaterstück ist Südhessen jedenfalls um ein gerissen inszeniertes Loblied auf das Selbstbewusstsein reicher. Ob diese Gedanken als Anstoß der Veränderung übr diesen Abend hinaus reichen, muss jedoch ein jeder selbst entscheiden.

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020