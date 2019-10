Mädelsabend für alle

Bürstadt.Mirja Regensburg ist am Donnerstag, 17. Oktober, mit ihrem Programm „Mädelsabend – jetzt auch für Männer!“ zu Gast im Bürstädter Bürgerhaus. Auf Einladung des Kulturbeirats reißt sie Witze über die Verrücktheit des Lebens und setzt dabei auf Stand Up-Comedy, Gesang und Improvisation. „Mirja aus Hümme“ – so heißt ihre eigene Radiocomedy – verzweifelt nicht oder scheitert, denn sie nimmt das Leben mit Humor. Vielmehr zeigt sie, wie man sich selbst am besten auf die Schippe nimmt und was man von Männern lernen kann. Egal, ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen oder Punkte beim Fußball – die vielseitige Künstlerin teilt ihre Erlebnisse mit dem Publikum, und das ist zum Schreien komisch. Mirja macht vor keinem Thema halt: Eben wie bei einem richtigen Mädelsabend. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.10.2019