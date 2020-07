Männer-Treff geht weiter

Bürstadt.Der „Männer-Treff“ kann nach der Corona-Pause wieder stattfinden – und zwar immer donnerstags um 9 Uhr im Team-Raum der Caritas Sozialstation. Dieser findet seit Frühjahr 2013 jeden Donnerstag für zwei Stunden im Caritaszentrum statt und musste erstmalig wegen Corona eine mehrmonatige Pause einlegen.

Nun kann, unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften, der Treff wieder starten. So können Männer aus der gesamten Stadt Bürstadt, dem Betreuten Wohnen und dem Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth miteinander sprechen und sich auch über ihre Sorgen gemeinsam austauschen.

Die Gruppe wird von Horst Volk und Svenja Gündling geleitet. Die Gruppenleiter sind von Anfang an dabei und werden die Angebote nun wegen Corona entsprechend anpassen. „Die Senioren freuen sich, dass der Männer-Treff wieder startet. Die Männer sind alleine, und es tut ihnen gut, sich in dieser Runde auch über das auszutauschen, was sie bedrückt“, heißt es in der Mitteilung. Für viele sei es auch wichtig, dass sie mit den beiden Caritas-Fachleute über ihre Fragen Sorgen sprechen können. red

