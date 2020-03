Männerballett fällt aus

Bürstadt.Der Männerballett Ried Contest fällt aufgrund der aktuellen Situation aus. Diese Entscheidung sei nach langer Diskussion gefallen, berichtet der BFC. Wer seine Karte zurückgeben möchte, kann zur Firma Fortmann kommen, nachdem deren Urlaub beendet ist. Eine weitere Möglichkeit zur Rückgabe besteht am Samstag, 21. März, zwischen 14.30 und 16 Uhr in Bobstadt in der Halle. Die Karten können außerdem unter Angabe von Bankverbindung und Namen in einen Umschlag gesteckt und in der Schanzenstraße 6 in Bürstadt eingeworfen werden. Falls jemand das Geld der Karten spenden will, überweist es der BFC an das Robert-Koch-Institut in Berlin zur Erforschung des Coronavirus. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.03.2020