„Männerrechtler“ verliert durch Buh-Rufe den Faden

Bürstadt.„Endlich darf ich mal in Bütt“, stöhnte Volkschor-Vizevorsitzende Heidi Wulff (kleines Bild) theatralisch. Beim Kappenabend des Männergesangvereins und Volkschors im liebevoll dekorierten Saal des Vereinsheims in der Waldgartenstraße hielt sie als Zirkusdirektorin im schillernden Outfit die Fäden des närrischen Kappenabends in ihren Händen. Karl-Heinz Harfmann assistierte ihr und erfreute die Bühnenstars mit selbst gestalteten Orden.

Wild aussehende Vampire sorgten für den Start in den gelungenen Abend. Bei den Tanzperlen des SKK mischte auch Volkschor-Vorsitzende Anja Kuhn mit. Mit ausgefallenen Kostümen und mitreißender Musical-Musik begeisterten das Ensemble sein Publikum ebenso wie Tanzmariechen Sabrina Rettig.

Missstände angeprangert

Für Kokolores auf höchstem Niveau sorgten die Bütten-Asse Petra Klemmer und Thomas Haberer, die sich die Gesangvereine vom Heimat- und Carnevalverein (HCV) „ausgeliehen“ hatte. Mit spitzer Zunge attackierte Haberer in seiner närrischen Rolle als Sainäwwelskett so manchen Missstand in der Stadt, und als Apollonia brachte Klemmer die Lachtränen zum Fließen. Zum Besuch in die Stadt des Glückspiels lud zudem die Gruppe Kontrast des HCV ein. Als tanzende Spielkarten kostümiert, mit grünen Perücken und sehr verwandlungsfähig sorgten sie beim Publikum für Schnappatmung.

„Habt ihr die Schuhe gesehen?“ wollte Heidi Wulff nach diesem temperamentvollen Auftritt von den Mitgliedern wissen. Dazu passte die musikalische Einlage von Musiker Franz Ludwig, der humorvoll „Was ham die Bäschdädder Mädsche scheen Baa“ intonierte. Zu seinem Repertoire gehörte auch der Helene-Fischer-Hit „Atemlos“, und beim Lied „Cordula Grün“ strapazierte die Sängerfamilie nur zu gerne die Stimmbänder. Dazu wurde viel getanzt, gelacht und geschunkelt.

In der launigen Nacht durfte auch das Prinzenpaar Manuela II. und Prinz Marcel II. nicht fehlen. Begleitet von Vereins-AG und SKK-Gardemädchen ließen sie sich feiern. Und die junge HCV-Garde Rasselbande tanzte sich mit ihrem Auftritt in die Herzen der Zuschauer. Sie heimsten sich eine lautstarke Rakete ein.

Nur Fastnachts-Urgestein Lui Schweikert (kleines Bild) erlebte fast ein Debakel: Als „Männerrechtler“ erklärte er 2019 zum „Jahr des Mannes“, und wünschte sich Frauen nett und möglichst untertan. Das brachte ihm närrisch-lautstarken Protest der Damen, die im Saal in klarer Überzahl waren, ein. Offensichtlich brachte ihn das total aus dem Konzept, also brauchte Schweikert die Unterstützung von Musiker Franz Ludwig, um den närrischen Faden seines Vortrages wieder in die Finger zu bekommen. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019