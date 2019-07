Malen, Musik und Schatzsuche

Groß-Rohrheim.19 Kinder ab fünf Jahren hatten sich zu den Ferienspielen bei der evangelischen Kirchengemeinde angemeldet. Neben Pfarrer Martin Müller, kümmerten sich Nina Kleiner aus dem evangelischen Kirchenvorstand und die Lehrer Gerd Weigold und Jens Pruntzel von der Musikschule Groß-Rohrheim um die vergnügte Schar.

So hatte sich das Gemeindezentrum in ein Mal-Atelier verwandelt. Denn mit Wachsmalstiften, Filz- und Buntstiften konnten die Kids hier Kühlschrankmagnete kreieren. Neben Blumen, Tieren und einer frech schauenden Micky Maus, durften sie Magnete mit den Konterfeis von Hulk, Capitän America und Batman ausmalen. Während Razan und Wean – die beiden Jüngsten – zum ersten Mal an den Ferienspielen teilnahmen, waren die älteren Mädchen, die alle aus Syrien stammen, zum zweiten Mal bei den Ferienspielen dabei. In bestem Deutsch berichteten sie, dass sie schon viele Freunde in Deutschland gefunden haben und nur ab und an die große Familie mit Onkel, Tanten, Nichten und Neffen vermissen.

Lebhaft ging es auch im Jugendzentrum zu. Denn hier durften die Kinder bei Musiklehrer Jens Pruntzel unterschiedlichste Rhythmus-Instrumente ausprobieren. Schon bald wurden allerlei Schlaginstrumente zum Klingen gebracht. Hieß es anfangs noch „Ist mir egal, welches Instrument ich spiele“, so kristallisierten sich schon bald die Lieblingsinstrumente heraus.

Gleichzeitig gespielt, hieß es, im Takt und Rhythmus zu bleiben. „Das klappt ja schon richtig gut“, lobte Pruntzel die Nachwuchsmusiker. Selbst am Schlagzeug sitzend, ging er nicht nur auf unterschiedliche Technikvarianten ein, sondern führte auch verschiedene Taktarten vor. Bei Lehrer Gerd Weigold wurden die Kids zudem in die Geheimnisse des Gitarrenspiels eingewiesen.

Mit der dritten Gruppe hatte sich Pfarrer Martin Müller auf den Weg zu einem Geländespiel gemacht. Neben einem kleinen Frage- und Antwortspiel galt es auch, auf Schatzsuche zu gehen. Unterstützt von den Betreuern Kira, Robin und Jonas, erkundeten alle Kinder die unterschiedlichen Stationen. Fell

