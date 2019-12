Manfred Hartmann führt Rat an

BÜRSTADT.Nach drei Wahlperioden als einfaches Mitglied ist Manfred Hartmann wieder Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Das dreizehnköpfige Gremium ist für beide katholische Gemeinden in Bürstadt zuständig – sieben Mitglieder kommen von St. Michael, sechs von St. Peter. Damit löst Manfred Hartmann seine Vorgängerin Uschi Hartmann ab, die den Posten zwölf Jahre lang innehatte.

Die ehemalige Vorsitzende Uschi Hartmann – mit Manfred Hartmann übrigens nicht verwandt – ist nach Biblis umgezogen, will der Pfarrgruppe aber erhalten bleiben. Ohnehin sehen die Statuten einen Wechsel an der Spitze des Gremiums nach zwei Wahlperioden, also acht Jahren vor. Bei der vergangenen Wahl habe man eine Ausnahme gemacht.

Die große Aufgabe für das neu gewählte Gremium sieht Manfred Hartmann in der Umsetzung des „pastoralen Wegs“ von Bischof Peter Kohlgraf, mit dem die katholische Kirche tiefgreifende, strukturelle Veränderungen bis 2030 erreichen will. „Wir sind dabei, uns neu aufzustellen“, berichtet Hartmann. Und fügt hinzu: „Wir müssen erst mal wieder auf die Beine kommen. Der pastorale Weg wird uns dabei in all seinen Facetten lange beschäftigen.“ Im Zentrum stehe die Frage: Was braucht der Mensch heute von einer Kirche? Das Bistum fordere in diesem Zusammenhang „eine Kirche, die teilt“. Manfred Hartmann ist es wichtig, sich wieder auf die Bedürfnisse der Menschen zu konzentrieren. ksm (Bild: Nix/a)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019