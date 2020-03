Mann schwer verletzt

Bürstadt.Mit schweren Kopfverletzungen wurde am Samstag ein 28 Jahre alter Mann aus Mannheim im Bürstädter Industriegebiet aufgefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Wie es zu der Verletzung kam, sei noch völlig unklar, berichtet eine Sprecherin auf Anfrage. „Noch laufen die Ermittlungen.“

Der 28-Jährige sei bislang nicht vernehmungsfähig. Allerdings gebe es mehrere Zeugenaussagen. „Es besteht die Möglichkeit, dass er mit einem Bekannten in Streit geraten ist“, erläutert die Sprecherin. Die Auseinandersetzung soll in der Dieselstraße stattgefunden haben. Der 43-Jährige habe sich in der Nähe des Verletzten aufgehalten und sei auch befragt worden. Der genaue Tathergang und auch, womit der 28-Jährige so schwer verletzt wurde, müssten die weiterführenden Ermittlungen zeigen.

Wer Hinweise geben kann und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe unter 06206/94 40-0 in Verbindung zu setzen. pol/sbo

