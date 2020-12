Manske hält Andacht

Bürstadt.Jürgen Manske, bekannt als Prädikant in den evangelischen Kirchen der Umgebung, schmückt vor Weihnachten wieder die Hubertuskapelle, Anlaufstelle für die Pilgerfreunde Bürstadt und Hauskapelle des Schützenvereins: Josef und Maria werden dort zu sehen sein – und an Weihnachten dann auch das Christuskind. Zum vierten Advent entzündet Manske zudem das Friedenslicht im Innenraum. Der Pilgerfreund bringt es am Sonntag, 20. Dezember, um 19 Uhr in die Kapelle. „Ich spiele Musik ab und werde eine kleine Andacht halten“, kündigt er an. Die Kapelle bleibe bis 20 Uhr für Besucher geöffnet.

„Die Kapelle wird häufig besucht, das sehe ich an den Kerzen und Blumen, die die Leute mitbringen“, erzählt Manske. Viele Fernfahrer kämen vorbei. In der Pandemie hält er eine solche Anlaufstelle zur Besinnung und zum Beten für besonders wichtig. Dabei weist er auf die Einhaltung der Abstandsregeln von zwei Metern sowie die Maskenpflicht hin. Wer am Sonntagabend eine Laterne mitbringe, könne sich das Friedenslicht mitnehmen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020