Marc Merl stürmt aufs Jubiläum zu

Als Ziel hat Merl das 100-jährige Bestehen des SV in fünf Jahren im Blick. „Das Jubiläum wollen wir groß feiern.“ Leiser fügt er hinzu: „Wenn wir es erreichen. Man weiß schließlich nie, was passiert.“ Merl denkt dabei an die Fußballer in Riedrode: FSV und SG Riedrode haben fusioniert und nennen sich seither FSG. Für die AH hat der SV bereits eine Spielgemeinschaft mit der Eintracht Bürstadt gegründet.

Aufstieg in C-Klasse gelungen

Der Vorsitzende hat bisher selbst in der Ersten Mannschaft gespielt. Er würde sich gerne zurückziehen. „Wir hatten einige Abgänge, haben aber neue Leute gewonnen. Das ist ein gutes Team“, meint er zuversichtlich. Auch das war schon anders. Denn der frühere Vorstand hatte die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Darum musste sie völlig neu aufgebaut werden. Merl ist Fußballer durch und durch und freut sich riesig, dass der Aufstieg aus der D-Klasse gelungen ist. Nun will sich der SV in der C-Klasse behaupten. Langfristig hat Merl die B-Klasse im Blick – wo das Team zu Kurt Jakobs Zeiten noch gespielt hat.

Seit wann ist der 44-Jährige überhaupt Mitglied beim SV? „In dem Jahr wurde Schalke 04 UEFA-Cup-Sieger“, sagt er und lacht. Also 1997. Bis 2015 war er nie in leitender Funktion tätig. „Am Anfang war alles neu“, erinnert er sich. „Zum Glück gibt es die AH, ohne deren Unterstützung würde gar nichts gehen.“ Froh ist er auch, dass es darunter einige Handwerker gibt. Denn die Erhaltung der Gebäude und Plätze gehe ins Geld. Große Sprünge könne sich der Verein nicht leisten. „Wir haben nicht die Möglichkeit, Firmen zu beauftragen. Wenn sich Freiwillige melden, die die Pergola streichen oder das Dach über der Bar reparieren wollen, freue ich mich riesig und besorge das Material.“

Die Gaststätte soll auch einen neuen Anstrich bekommen. Diese bringt ab und zu Geld ein, weil sie für Feste gemietet werden kann. Um die Kasse zu füllen, sammelt der SV zudem alle drei Monate Altpapier, das an eine Recyclingfirma verkauft wird. Doch für einen großen Wunsch reichen die Einnahmen nicht: einen Kunstrasenplatz statt dem alten Hartplatz. „Das können wir nicht bezahlen“, ist sich Merl bewusst. Im Hinblick auf neue Spieler sei das ein echter Wettbewerbsnachteil, fügt er hinzu. Zudem bekommen die Kicker der Ersten Mannschaft kein Geld. Das lehnt Merl aus Prinzip ab. Er will nicht Einzelne bevorzugen. „Wenn wir Spieler belohnen, dann machen wir zusammen einen Ausflug.“ Lediglich die beiden Trainer Michael Wahlig und Mirco Geschwind erhalten eine Aufwandsentschädigung, um die Spritkosten zu decken.

Nun gibt’s viel zu tun für die Stadtmeisterschaft beim SV am Freitag und Samstag, 27. und 28. Juli, mit Partynacht am Samstag ab 19 Uhr. Merl muss Linien ziehen auf dem Rasen. Und am Sonntag, 5. August, steht der erste Spieltag nach der Sommerpause an. Die Erste Mannschaft trifft in der C-Klasse auf Mitlechtern II.

