Im zweiten Durchgang dieses Tages kam die Altersklasse P5 bis P7, 13 Jahre und jünger dran. Hier startete für den TV Moritz Rau. Seine höchste Wertung war am Sprung mit 15,90 Punkten. Er kämpfte sich gut durch, sodass er am Ende auf 88,75 Punkte kam. Dies bedeutete für ihn Platz zwei.

Am zweiten Tag war dann die Kür modifiziert an der Reihe. Hier turnte in der jahrgangsoffenen Altersklasse LK1 Marco Richter. Er musste als erster Turner am Pferd anfangen, kam aber gut durch seine Übung und erhielt 10,30 Punkte. Bei den Ringen passierte ihm ein Fehler, er bekam aber von den Kampfrichtern noch 11,60 Punkte. Die anderen Geräte verliefen fehlerfrei, sodass er auf eine Gesamtpunktzahl von 72,80 kam. Dies bedeutete Platz eins und somit der Titel Hessischer Landesfinalmeister. Außerdem qualifizierte er sich für den Deutschland Cup in Delitzsch bei Leipzig.

Im gleichen Durchgang turnte Timo Richter im Wettkampf LK1, 18/19 Jahre. Er hatte einen guten Start an den Ringen, wo er 10,70 Punkte bekam. Am Sprung musste er leider einen Sturz hinnehmen und bekam nur 10,10 Punkte. Barren, Reck und Boden verliefen sehr gut, wobei er am Boden die zweitbeste Wertung von 13,35 Punkten bekam. Das letzte Gerät war das Pauschenpferd, wo ihm dann auch noch ein Sturz passierte. Somit kam er auf eine Gesamtpunktzahl von 63,55 Punkten, was den undankbaren Platz vier bedeutete.

Die Trainer waren mit den Leistungen ihrer Turner sehr zufrieden und fuhren hoch motiviert nach Hause. red

