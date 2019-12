Maria und Josef in der Hubertuskapelle

Bürstadt.„Der Jakobsweg fängt vor der eigenen Tür an. Raus in die Natur, seinen Gedanken freien Lauf lassen, auch das ist schon pilgern“, meint Jürgen Manske, Leiter der Pilgerfreunde Bürstadt. Regelmäßig trifft sich die Gruppe, um gemeinsam Wege zu gehen. Oft laufen die Teilnehmer in Stille. „Danach berichten viele, wie bewusst sie ihre Umgebung und sich wahrgenommen haben“, sagt Manske. Treffpunkt der Pilgerfreunde ist an der Hubertuskapelle vor dem Schützenhaus. Dafür hat sich Manske nun etwas Besonderes ausgedacht – und mit Schaufensterpuppen die Krippenszene nachgestellt.

Maria, Josef und das Jesuskind stehen unter den Augen des gekreuzigten Jesus. Damit schließe sich der Kreis von der Geburt bis zum Tod. Nach dem Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar will Manske die Figuren entfernen. Das Jesuskind soll bleiben. Zu Ostern plant er wieder eine passende Gestaltung.

Manske ist schon mehrmals den Jakobsweg gelaufen, daher freut es ihn umso mehr, dass es auch regionale Pilgerfreunde gibt, die gemeinsam gehen. „An der Hubertuskapelle haben wir uns schon oft getroffen, ab 2020 soll dies der feste Treffpunkt für gemeinsame Pilgerwege werden.“ Er hatte noch eine weitere Überraschung parat: Ab 2020 werde die Gaststätte zum Schützenhaus offizielle Pilgerstation, die dann spezifische Angebote für Pilger und Wanderer bereithalte. „Hier können sich Pilger dann auch einen Stempel in ihren Pilgerpass geben lassen“, meint Manske begeistert. Er lobt die Zusammenarbeit mit dem Schützenverein und der Gaststätte. Die Schützen betreuen auch die Hubertuskapelle.

Das Winterpilgern hat Manske zudem als Test angelegt. Er nimmt die Teilnehmer mit auf eine Tour zu den Bürstädter Feldkapellen und Wegkreuzen. Er will einen Kapellenweg initiieren, der Kirchen, Feldkapellen, Wegkreuze oder auch Kirchen- und Kapellglocken beinhalten soll. So hat er an den Stationen wie Hubertus- oder Marienkapelle Informationen vorbereitet: zu deren Geschichte und ihren Glocken. So sei die Hubertuskapelle 1989 gebaut und die Glocke von Ruth und Albert Ofenloch gestiftet worden. Sie habe einen Durchmesser von 29 Zentimetern und wiege 22 Kilogramm. Manske lässt sie sogleich ertönen.

Die Angebote der Pilgerfreunde werden von rund 20 Personen angenommen. Der älteste Pilger sei über 80 Jahre alt. Die Touren stehen allen offen. Wer mitlaufen möchte, kommt an die Hubertuskapelle. Für die Organisation wird ein Kostenbeitrag von 3 Euro pro Person erhoben. Die Pilgerfreunde treffen sich wieder am 22. Februar, am 28. März, am 18. April und 23. Mai. Es gibt Strecken in Stille sowie geistige Impulse. str

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019