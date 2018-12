Maria und Josef machen sich auf den Weg

Bürstadt.Maria und Josef kennen sich schon seit der Grundschule. Immer wieder stecken sie die Köpfe zusammen, tuscheln und zupfen an ihren Gewändern, die mit goldenen Stickereien verziert sind. Königsblau schimmert der Umhang von Josef, während das Outfit seiner Frau im dezenten bordeauxrot glänzt.

„Niemand von den Jungs wollte Josef spielen, nur ich hab mich gemeldet“, verrät der achtjährige Nils, der bei diesem Krippenspiel mit seinem blonden Haar den Verlobten der Mutter des wohl berühmtesten Kindes der Welt verkörpert: Jesus Christus, zentrale Figur einer Weltreligion, die mit mehr als 2,6 Milliarden Anhängern weltweit verbreitet ist. Die Geburt Jesu nehmen jedes Jahr christlichen Gemeinden zum Anlass, die Weihnachtsgeschichte aus dem Neuen Testament der Bibel als Krippenspiel an Heiligabend wieder zum Leben zu erwecken.

20 Jungen und Mädchen dabei

Die berühmte Geschichte erleben die Kommunionskinder in der Kirche St. Michael zum ersten Mal aus ihrer eigenen Sicht: Die 20 Jungen und Mädchen spielen Engel, Hirten, Könige und Sterne, die Geschichte wird aus der Sicht des strahlenden Weihnachtssterns erzählt. An diesem Abend, kurz vor Weihnachten, treffen sich die Kinder zum ersten Mal, um vor Ort den großen Auftritt durchzuspielen. „Wir haben nicht oft geprobt, aber dafür effektiv!“, gibt sich Gemeindereferent Michael Held zuversichtlich. Alle Rollen sind längst verteilt und doppelt besetzt: Während die einen stumm, aber verkleidet, die Figuren der Weihnachtsgeschichte spielen, leihen die anderen Josef, Maria oder dem Weihnachtsstern ihre Stimmen.

„Noch nie zuvor habe ich meine Geschichte erzählt, obwohl ich doch damals, in der Nacht in Bethlehem dabei war“, hallt die zarte Stimme von Laura Gabriel durch die noch leere und nicht beheizten Kirche. Ohne Versprecher und nur mit einem kurzen Blick zu Held reicht die Neunjährige das große Mikrophon an ihre Freundin weiter, die vorne links vom Altar sitzt und als eine von vier Mädchen den Weihnachtstern spricht. Bevor die neunjährige Chiara aber weiterlesen kann, greift Held ein – und bittet Maria und Josef, sich am Rand der „Bühne“ aufzustellen.

Beliebte Weihnachtssterne

Ob die Sternenmädchen nicht lieber auch Kostüme hätten, so wie Maria und Josef? „Wir sind froh, Sterne zu sein und wollen viel lieber vorlesen“, erklären die Mädchen stolz. Ihnen gefällt besonders der Text des Weihnachtssterns, weil darin auch das neugeborene Jesuskind genau beschrieben wird.

Die Rolle des Weihnachtssterns war, ähnlich wie die der Mutter Maria, bei den Kommunionskindern so heiß begehrt, dass am Ende ein Streichholz entschieden hat, wer wen verkörpert. Trotzdem durften sich die Kinder vorher selbst ausschen, ob sie lieber stumm im Rampenlicht stehen oder verborgen hinter einem Mikro vorlesen wollen.

„Manche Kinder trauen sich nicht vor Publikum zu sprechen. Aber mit dieser Rollenverteilung kann jedes Kind mitspielen“, erläutert Silvia Barmann. Warm eingepackt begleitet die Mutter mit sieben anderen Eltern die Proben. Die Eltern haben sich auf die Kirchenbänke verteilt und beobachten das Geschehen ihrer Sprösslinge genau – schließlich sollen sie später bei der Aufführung den Kindern helfen, die Einsätze nicht zu verpassen.

Diesmal spielt eine „Wirtin“ mit

Dabei hat Silvia Barmanns Tochter Lilli Zoe die begehrteste Rolle ergattert – sie darf die hochschwangere Maria spielen. Und während die Sternenmädchen weiter vorlesen, läuft die Achtjährige mit Josef vor dem Altar langsam hin und her – schließlich sucht das Paar in Bethlehem einen Schlafplatz. Obwohl das Mädchen nur stumm die Mutter Maria spielen soll, meldet sie sich mitten in der Szene dann doch zu Wort: Warum der Sprecher vorlese, dass ein Wirt ihnen den Schlafplatz verwehrt, wo doch ein Mädchen hier die Wirtin spiele?

„Wenn der Sprecher das hinbekommt, kann er auch Wirtin sagen“, lenkt Held lächelnd ein – und lässt damit die Achtjährige mit ihrer kindlichen, aber bestechenden Logik mal eben das Lukasevangelium umschreiben.

Beim zweiten und letzten Probedurchlauf klappt dann fast alles: Die drei Könige aus dem Morgenland, die in diesem Spiel Königinnen sind, verpassen – festlich gekleidet, mit Glitzerkrone und von Engel-Mädchen im Goldgewand begleitet – diesmal ihren Einsatz nicht.

Kurz vor Schluss bleibt nur noch eine Frage an Josef offen: Warum wollen die Jungs nicht Marias Verlobten spielen? „Weil sie denken, sie müssen dann Maria küssen“, ruft Lilli Zoe, noch bevor Nils, der sich freiwillig für die Rolle des Josef gemeldet hat, antworten kann.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018